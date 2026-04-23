  1. استانها
  2. خوزستان
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

دستگاه سی‌تی‌اسکن بیمارستان رسول اکرم رامشیر به بهره‌برداری رسید

اهواز - دستگاه سی‌تی‌اسکن بیمارستان رسول اکرم (ص) رامشیر با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از دستگاه سی‌تی‌اسکن بیمارستان رسول اکرم (ص) شهرستان رامشیر گفت: یکی از برنامه‌های ما از آغاز جنگ رمضان تاکنون، پیگیری پروژه‌های عمرانی شامل شروع، استمرار، تکمیل و بهره‌برداری از آنها بوده است.

وی افزود: امروز در شهرستان رامشیر هستیم تا شاهد افتتاح دستگاه سی‌تی‌اسکن باشیم و از پیگیری‌های مجدانه همه دست‌اندرکاران این اتفاق ارزشمند صمیمانه تشکر می‌کنم.

استاندار خوزستان تصریح کرد: این بیمارستان ظرفیت قابل توجهی دارد و باید نقایص آن را برطرف کنیم، تجهیزاتمان را تکمیل کنیم و ان‌شاءالله شرایطی فراهم کنیم که نیازی به مراجعه به سایر شهرستان‌ها نباشد.

موالی‌زاده با اشاره به اولویت‌های استان در حوزه سلامت ادامه داد: بهداشت، سلامت و درمان مردم جزو اولویت‌های ماست و خوشبختانه مرکز تصویربرداری سی‌تی‌اسکن رامشیر با پیگیری‌های وزارت بهداشت محقق شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه بیان کرد: خون پاک رهبر شهید ما هنگامه‌ای در عالم ایجاد کرد و ما مطمئن هستیم دنیای پس از این جنگ، دنیای دیگری است و عزت ایران اسلامی به مراتب افزایش یافته است.

استاندار خوزستان تأکید کرد: هیمنه آمریکا در هم شکسته و مقدمات درهم‌پیچیده شدن طومار رژیم غاصب صهیونیستی فراهم آمده است، اما طبیعتاً باید با هوشیاری کامل هم در میدان و هم در خیابان حضور داشته باشیم.

موالی‌زاده با تقدیر از نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، ارتش، فراجا و کادر درمان گفت: جان‌فشانی‌های عزیزان را در دوران کرونا، در دوران جنگ‌های دوازده‌روزه و چهل‌روزه و در موقعیت‌های مختلف فراموش نمی‌کنیم و نسبت کادر درمان به تخت‌های بیمارستانی، کار سنگینی است که شما با ایثار انجام می‌دهید.

وی در پایان بیان کرد: از مسئولان می‌خواهم مشکلات و کمبودهای بیمارستان احصا شود تا فضاهای بهداشتی و درمانی افزایش یابد و سلامت مردم محفوظ بماند.

کد مطلب 6809138

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها