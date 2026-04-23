فلاحی: سناریوی دشمن شکستن وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قروه با اشاره به جایگاه تاریخی ایران و نقش اقوام در حفظ این سرزمین، اظهار کرد: مردم کرد بهعنوان یکی از اصیلترین اقوام، همواره در بزنگاههای تاریخی نقشآفرین بودهاند و انتظار میرود این مسیر را ادامه دهند.
وی با تأکید بر اینکه ایران خانه مشترک همه اقوام است، افزود: کردها وظیفهای سنگین در قبال حفظ این سرزمین دارند و در طول تاریخ بهعنوان یکی از ارکان اصلی صیانت از تمامیت ارضی کشور شناخته شدهاند و مردم قروه نیز در این مسیر نقش مهم و تعیینکنندهای دارند.
فلاحی ادامه داد: در شرایط حساس کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند نمایش انسجام ملی و تقویت روحیه همبستگی هستیم.
جنگ ترکیبی و طراحی دشمن
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تحرکات دشمنان، تصریح کرد: در اتاقهای فکر جریانهای معاند و قدرتهای خارجی، سناریوهایی برای برهم زدن وحدت ملی طراحی شده است، اما ملت ایران با هوشیاری این توطئهها را خنثی خواهد کرد.
وی افزود: کشور امروز درگیر یک جنگ تمامعیار ترکیبی است و دشمن تلاش دارد از ابزارهای مختلف برای فشار بر مردم استفاده کند.
فلاحی با هشدار نسبت به شکلگیری چالشهای اقتصادی، گفت: یکی از مهمترین وظایف مدیران، مدیریت بازار و جلوگیری از نارضایتی مردمی است که در سختترین شرایط در کنار نظام ایستادهاند.
وی تأکید کرد: باید با برنامهریزی دقیق، از بروز مشکلات معیشتی جلوگیری و اعتماد عمومی تقویت شود.
تنگه هرمز مؤلفهای راهبردی
نماینده مجلس با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، بیان کرد: این منطقه صرفاً یک گذرگاه اقتصادی نیست، بلکه یکی از ابزارهای مهم بازدارندگی ایران محسوب میشود.
فلاحی خاطرنشان کرد: طرحهایی در این زمینه تدوین شده و در دستور کار مجلس قرار دارد تا از ظرفیتهای آن در راستای منافع ملی استفاده شود.
وی با اشاره به برخی تحرکات منطقهای، گفت: شواهد نشان میدهد دشمنان در حال ایجاد زمینه برای تنشهای جدید هستند، اما ایران با اتکا به توان داخلی و آمادگی کامل، اجازه تحمیل شرایط جدید را نخواهد داد.
همافزایی سه میدان برای عبور از بحران
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان حوزههای مختلف، اظهار کرد: عبور موفق از شرایط کنونی نیازمند همافزایی در سه میدان نظامی، اقتصادی و دیپلماسی است.
وی گفت: با حفظ وحدت ملی و مدیریت صحیح، میتوان از این مقطع حساس تاریخی با موفقیت عبور کرد.
