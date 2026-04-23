سقوط ۲ نفر در ارتفاعات روستای «کوشکی» بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علی محمدی در سخنانی، اظهار داشت: حوالی ساعت ۱۲:۳۰ ظهر امروز پنج‌شنبه سوم اردیبهشت‌ماه، طی تماس مردمی مبنی بر سقوط دو نفر از هموطنان در ارتفاعات روستای «کوشکی سفلی» از توابع بروجرد، بلافاصله تیم امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال‌احمر بروجرد به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش تیم عملیاتی، این حادثه شامل دو مصدوم بود که از ارتفاع تقریبی ۱۰ متر سقوط کرده و حدود ۲۰ متر نیز در مسیر کوهستان غلطیده بودند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان، افزود: نجاتگران پس از دستیابی به مصدومان و تثبیت فیزیکی آنها، اقدامات پیش‌ بیمارستانی و حمایت‌های اولیه را انجام داده و سپس مصدومان را به‌صورت ایمن به دامنه کوه و محل حضور اورژانس منتقل کردند.

محمدی، تأکید کرد: با تلاش تیم‌های امدادی، خوشبختانه هر دو مصدوم نجات یافتند و برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.