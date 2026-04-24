۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

۲ سارق سابقه‌دار در خرم‌آباد دستگیر شدند

خرم‌آباد- مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری دو سارق سابقه‌دار در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: ماموران پلیس آگاهی استان لرستان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری دو سارق سابقه‌دار در خرم‌آباد شدند که با هماهنگی قضائی و در یک اقدام ضربتی، هر دو سارق به همراه یک دستگاه خودروی پراید سرقتی دستگیر شدند.

در تحقیقات پلیس، سارقان به چهار فقره سرقت خودرو اعتراف کردند.

از مخفیگاه سارقان، چهار دستگاه خودروی سرقتی شامل سه دستگاه پراید و یک دستگاه پژو کشف و به مالباختگان تحویل شد.

سارقان به همراه پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

