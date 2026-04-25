دوباره نام یک پرستار خبرساز شد+ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، ندا سلیمی، دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد پرستاری مراقبت‌های نوزادان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

در روزهای حملات ناجوانمردانه دشمن آمریکایی صهیونی به مناطق مختلف کشورمان، بیمارستان خاتم الانبیا تهران نیز از این حملات مصون نماند.

ساعت ۱۱:۴۰ صبح یکشنبه دهم اسفند، بیمارستان خاتم‌الانبیاء با موج انفجار موشک‌باران ساختمانی نظامی در همان نزدیکی مواجه شد.

در اثر حملات آن روزها، قسمت هایی از بیمارستان دچار آسیب شد که بخش نوزادان، یکی از همین بخش ها بود.

بخش نوزادان بیمارستان خاتم الانبیا ۶ نوزاد داشت که در زمان بمباران سه نوزاد روی تخت بودند و مابقی مرخص شده بودند.

ندا سلیمی می‌گوید: در لحظات بمباران، از خدا خواستم، چند دقیقه بیشتر به ما عمر دهد تا این نوزادان به مادرانشان برسانیم و بعد اگر می‌خواهد جانمان را بگیرد.

این اولین بار نیست که کادر درمان با شرایط جنگی مواجه می‌شوند، آنها در جنگ ۱۲ روزه هم چنین تجربه‌هایی داشتند.

احمد نجاتیان رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری، حرکت قهرمانانه این پرستار فداکار را ستود و از ایشان به‌ دلیل تعهد حرفه‌ای و اخلاقی به حرفه مقدس پرستاری تشکر ویژه کرد.

وی با تاکید بر اهمیت جایگاه پرستاری در بحران‌ها و جنگ اخیر، حرکت این پرستار را نشانه‌ای از اهمیت جایگاه پرستاری در دفاع از امنیت کشور در همه حال به‌ ویژه در شرایط بحرانی دانست.

جامعه پرستاری همواره در خدمت به مردم و نظام سلامت کشور، پیش قراول بوده و در هر شرایط سخت و دشواری، با چشم بستن بر روی تمامی مشکلات حرفه ای که دارد؛ فقط به خدمت فکر کرده است.

جامعه و مسئولان امر، باید قدردان زحمات و ایثارگری نیروهای پرستاری باشند که همیشه در صف مقدم خدمت به مردم و بیماران، حضور دارند.

جامعه پرستاری این انتظار و توقع را دارد که حاکمیت قدردان حرفه پرستاری و پرستاران باشد. نباید دوران پاندمی کرونا، جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم را از یاد ببریم. زیرا، بحران هیچ وقت خبر نمی کند.

در دوران کرونا، جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، تعدادی از نیروهای پرستاری به شهادت رسیده‌اند.

مطالبات پرستاران به حدود ۸ ماه رسیده و مشکلات معیشتی، زندگی آنها را همچون سایر اقشار آسیب‌پذیر جامعه تحت‌الشعاع قرار داده است.