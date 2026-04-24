کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم برخورد قاطع با تخلفات در حوزه اراضی کشاورزی، اظهار کرد: روند مبارزه با کشتهای ممنوعه در سطح شهرستان با جدیت تمام در دستور کار قرار دارد و این رویه تا امحای کامل و پاکسازی کلیه اراضی تحت کشت این نوع گیاهان، توسط دستگاههای عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر با قاطعیت ادامه خواهد داشت.
وی به تشریح روند این اقدامات عملیاتی پرداخت و افزود: با توجه به سیاستهای ابلاغی در این حوزه و اهمیت بسزای مبارزه همهجانبه با کشتهای ممنوعه، عملیات سمپاشی و امحای مزارع متخلف در قالب یک کارگروه ویژه و منسجم انجام میگیرد. این اقدامات مستقیماً تحت نظارت دقیق شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه سازماندهی شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: برنامه گشتزنی، پایش و عملیات پاکسازی در تمامی دهستانهای تابعه شهرستان با دقت و ارزیابیهای کارشناسی صورت میگیرد و زمانبندی این مداخلات با توجه به شرایط محیطی و دوره رشد این گیاهان برنامهریزی و اجرا خواهد شد.
کریمی با هشدار جدی و اتمام حجت با افراد متخلف، خطاب به کشاورزانی که اقدام به کشت گیاهان ممنوعه در اراضی خود کرده اند، تأکید کرد: به این دسته از افراد صراحتاً اخطار میگردد که پیش از ورود و اقدام به امحاء توسط عوامل این ستاد و کارگروه، خودشان در اسرع وقت نسبت به امحاء و از بین بردن این کشتهای غیرقانونی اقدام نمایند.
