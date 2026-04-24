۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۱

کریمی: کشاورزان کرمانشاهی کشت‌های ممنوعه را امحا کنند

کریمی: کشاورزان کرمانشاهی کشت‌های ممنوعه را امحا کنند

کرمانشاه- مدیر جهاد کشاورزی کرمانشاه با تأکید بر تداوم برخوردها گفت: کشاورزانی که گیاهان ممنوعه کاشته‌اند، پیش از ورود دستگاه‌های ذی‌ربط خودشان برای امحای مزارع اقدام کنند.

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم برخورد قاطع با تخلفات در حوزه اراضی کشاورزی، اظهار کرد: روند مبارزه با کشت‌های ممنوعه در سطح شهرستان با جدیت تمام در دستور کار قرار دارد و این رویه تا امحای کامل و پاکسازی کلیه اراضی تحت کشت این نوع گیاهان، توسط دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر با قاطعیت ادامه خواهد داشت.

وی به تشریح روند این اقدامات عملیاتی پرداخت و افزود: با توجه به سیاست‌های ابلاغی در این حوزه و اهمیت بسزای مبارزه همه‌جانبه با کشت‌های ممنوعه، عملیات سم‌پاشی و امحای مزارع متخلف در قالب یک کارگروه ویژه و منسجم انجام می‌گیرد. این اقدامات مستقیماً تحت نظارت دقیق شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه سازماندهی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: برنامه گشت‌زنی، پایش و عملیات پاکسازی در تمامی دهستان‌های تابعه شهرستان با دقت و ارزیابی‌های کارشناسی صورت می‌گیرد و زمان‌بندی این مداخلات با توجه به شرایط محیطی و دوره رشد این گیاهان برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.

کریمی با هشدار جدی و اتمام حجت با افراد متخلف، خطاب به کشاورزانی که اقدام به کشت گیاهان ممنوعه در اراضی خود کرده اند، تأکید کرد: به این دسته از افراد صراحتاً اخطار می‌گردد که پیش از ورود و اقدام به امحاء توسط عوامل این ستاد و کارگروه، خودشان در اسرع وقت نسبت به امحاء و از بین بردن این کشت‌های غیرقانونی اقدام نمایند.

