به گزارش خبرنگار مهر ، در پی آغاز جنگ رمضان و تجاوز آمریکایی - صهیونیستی به خاک کشور عزیزمان ایران، رقابت‌ها و لیگ‌های ورزشی در رشته‌های مختلف برای مدتی متوقف شد که مسابقات لیگ برتر هندبال مردان و زنان نیز از این قاعده مستثنی نبود.

با بازگشت آرامش به کشور، با برنامه ریزی فدراسیون هندبال ادامه رقابت‌های لیگ برتر هندبال بانوان در دستور کار این مجموعه قرار گرفته است.

با اعلام کمیته مسابقات فدراسیون هندبال، دو هفته پایانی لیگ برتر بانوان به صورت متمرکز و به میزبانی دو باشگاه فولاد مبارکه سپاهان و نامی‌نو در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

دیدارهای هفته سیزدهم و چهاردهم لیگ برتر بانوان از تاریخ ۲۲ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود تا تکلیف تیم‌های قهرمان و نایب‌قهرمان و همچنین تیم‌های سقوط‌کننده مشخص شود.

برنامه بازی های دو هفته پایانی لیگ برتر هندبال بانوان به شرح زیر است:

هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر - ۲۳ اردیبهشت ماه :

آذرخش هرمزگان - کسری گرمدره البرز

نامی نو اصفهان - زاگرس جنوبی کازرون

فولاد مبارکه سپاهان - سنگ آهن بافق

استقلال تهران - نفت و گاز گچساران

هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر - ۲۵ اردیبهشت ماه:

زاگرس جنوبی کازرون - کسری گرمدره البرز

سنگ آهن بافق - آذرخش هرمزگان

نفت و گاز گچساران - نامی نو اصفهان

فولاد مبارکه سپاهان - استقلال تهران