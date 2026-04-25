  1. ورزش
  2. توپ و تور
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

پس از دو ماه وقفه؛

لیگ برتر هندبال بانوان به صورت متمرکز در اصفهان پیگیری می‌شود

دو هفته پایانی لیگ برتر بانوان از ۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت به صورت متمرکز و به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، در پی آغاز جنگ رمضان و تجاوز آمریکایی - صهیونیستی به خاک کشور عزیزمان ایران، رقابت‌ها و لیگ‌های ورزشی در رشته‌های مختلف برای مدتی متوقف شد که مسابقات لیگ برتر هندبال مردان و زنان نیز از این قاعده مستثنی نبود.

با بازگشت آرامش به کشور، با برنامه ریزی فدراسیون هندبال ادامه رقابت‌های لیگ برتر هندبال بانوان در دستور کار این مجموعه قرار گرفته است.

با اعلام کمیته مسابقات فدراسیون هندبال، دو هفته پایانی لیگ برتر بانوان به صورت متمرکز و به میزبانی دو باشگاه فولاد مبارکه سپاهان و نامی‌نو در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

دیدارهای هفته سیزدهم و چهاردهم لیگ برتر بانوان از تاریخ ۲۲ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود تا تکلیف تیم‌های قهرمان و نایب‌قهرمان و همچنین تیم‌های سقوط‌کننده مشخص شود.

برنامه بازی های دو هفته پایانی لیگ برتر هندبال بانوان به شرح زیر است:

هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر - ۲۳ اردیبهشت ماه :

آذرخش هرمزگان - کسری گرمدره البرز
نامی نو اصفهان - زاگرس جنوبی کازرون
فولاد مبارکه سپاهان - سنگ آهن بافق
استقلال تهران - نفت و گاز گچساران

هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر - ۲۵ اردیبهشت ماه:

زاگرس جنوبی کازرون - کسری گرمدره البرز
سنگ آهن بافق - آذرخش هرمزگان
نفت و گاز گچساران - نامی نو اصفهان
فولاد مبارکه سپاهان - استقلال تهران

کد مطلب 6810029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها