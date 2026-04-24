الشتر و نورآباد «زیر سایه خورشید»

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان «زیر سایه خورشید» حامل پرچم متبرک حرم امام رضا(ع) روز جمعه میهمان خانه شهدا، اجتماعات اتحاد و مردم شهرهای الشتر و نورآباد استان لرستان شد و دل های داغدار ملت در فراق رهبر شهید را به پنجره فولاد حرم رضوی گره زد.

پرچم متبرک حرم امام رضا(ع) در خانه شهید جنگ رمضان، سردار سرتیپ دوم «رسول مرادی» در شهرستان سلسله

پرچم متبرک حرم امام رضا(ع) در بیمارستان امام خمینی(ر ه) سلسله

پرچم حرم رضوی مهمان خانه شهید جنگ رمضان سردار «رمضان حسنوند»

منزل شهید جنگ رمضان «محمد محمدزاده» متبرک به پرچم رضوی شد

پرچم حرم مطهر امام رضا(ع) مهمان منزل شهید جنگ رمضان «علی فولادوند»

پرچم متبرک حرم رضوی در اجتماع شبانه مردم نورآباد