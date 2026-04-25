به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین پرواز حج تمتع ۱۴۰۵ حامل ۱۲۱ نفر از عوامل و کارگزاران حج است که صبح شنبه(۵ اردیبهشت) با بدرقه نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از ترمینال یک فرودگاه امام خمینی (ره) و به مقصد مدینه انجام شد.

این گروه زودتر از موعد راهی عربستان شد تا مقدمات اسکان، تغذیه، حمل و نقل و خدمات درمانی مورد نیاز ایرانی‌ها در طول حج را فراهم کند. بنابر اعلام سازمان حج و زیارت قرار است اعزام بقیه کاروان‌های زائران ایرانی از هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ انجام شود.

پیش‌تر، این احتمال داده شده بود با توجه به شرایط آتش‌بس پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اعزام حج تمتع امسال به صورت زمینی انجام شود، که با باز شدن مسیر هوایی و برقراری پروازهای بین‌المللی، اینک اعزام زائران ایرانی از مسیر هوایی انجام می‌شود.

رامین کاشف آذر، مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در آیین بدرقه نخستین گروه از زائران ایرانی که شامل عوامل خدماتی و کارگزاران است، گفت: افتخار می‌کنیم پروازها، که به‌دلیل جنگ رمضان متوقف شده بود با پروازهای حج تمتع از سرگرفته می‌شود.

گفتنی است؛ پروازهای حجاج قرار است از چند ایستگاه پروازی به مقصد عربستان انجام شود و همه زائران «مدینه قبل» هستند و بعد از انجام اعمال حج به کشور بازخواهند گشت.

حج امسال با موافقت و نظر مقام معظم رهبری انجام می‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در آیین بدرقه نخستین از گروه اعزامی به حج، گفت: با وجود جنگ نا بخرادانه‌ای که به کشور تحمیل شد، خداوند را شاکریم که درِ خانه خدا را به روی زائرانی که سال‌ها انتظار کشیده‌اند، گشوده است.

سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به آیات قرآن، اظهار کرد: زائران ایرانی در سرزمین وحی طلایه‌دار برنامه‌های ایران اسلامی و وحدت امت اسلامی خواهند بود و در این سفر معنوی قطعا عزیزانی را که نمی‌توانند مشرف شوند، به یاد خواهند داشت.

نواب در ادامه خطاب به کارگزارانی که عازم سرزمین وحی هستند، گفت: شما خدمتگزاری زائران را برعهده گرفتید و با اخلاص تمام این کار ارزشمند را دنبال کنید.

وی با اشاره به اینکه حج امسال به‌دلیل از دست دادن امام شهید و جمع زیادی از فرماندهان، خادمان و مردم با حج‌های گذشته تفاوت دارد، یاد شهید علیرضا بیات رئیس سابق سازمان حج و زیارت را گرامی‌داشت و بیان کرد: نام این افراد پرچمدار امت اسلامی در جهان خواهد شد.

نواب اهمیت وحدت در میان مردم و مسئولان را یادآور شد و تاکید کرد: همه باید پیرامون مقام معظم رهبری، آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و فرامین ایشان عمل وانجام وظیفه کرده و وحدت را حفظ کنیم.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: این حج هم بر اساس فرمان و موافقت ایشان و شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد و امیدواریم برگ برنده‌ای برای نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران اسلامی باشد.

حجاج ایرانی پیام‌آور وحدت، دوستی و صلح بین امت هستند

علی‌رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی سوم و علیرضا بیات، رئیس سابق حج و زیارت، گفت: خدا را شاکریم بعد از برنامه‌ریزی‌های مفصل که برای ارائه خدمات به حجاج انجام شده بود، امروز شاهد اعزام اولین گروه هستیم.

وی یادآور شد: در روزهای آینده بقیه پروازها برقرار خواهد شد و کاروان‌ها راهی این سفر معنوی می‌شوند.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: مقدمات فراهم شده است تا سفری توأم با عزت و امنیت داشته باشیم.

وی با اشاره به دیدارهای جمعی از کارکنان سازمان حج و کارگزاران و زائران در سال‌های گذشته با رهبر شهید بیان کرد: در این دیدارها ما از رهنمودهای امام امت استفاده می‌کردیم و امسال هم یاد، خاطره و رهنمودهای ایشان با ما و سر لوحه کار ما خواهد بود.

رشیدیان گفت: امروز امت اسلامی بیش از هر زمان نیازمند وحدت است و حجاج ایرانی پیام‌آور وحدت، دوستی و صلح بین امت هستند و با رعایت قوانین و انضباط و قوانین کشور میزبان (عربستان) بتوانیم حجی توأم با عزت و آرامش و خاطره‌ای خوب و پر از انگیزه برای زائران داشته باشیم.

گفتنی است؛ امسال حدود ۳۰ هزار و ۶۷۲ زائر در قالب بیش از ۲۲۰ کاروان به حج تمتع اعزام می‌کند. درحالی که پیش از جنگ قرار بود مطابق سال‌های گذشته، حدود ۸۶ هزار و ۷۰۰ نفر عازم این سفر واجب شرعی شوند.