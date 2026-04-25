به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای(ره)، کتاب «پدر دلسوز» حاوی روایت‌هایی از زندگی رهبر شهیدمان به زبان روسی با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه و به همت انتشارات بین‌المللی نخل ‌سبز توسط انتشارات معتبر «وچه» در ۴۵٠ صفحه منتشر و در نمایشگاه کتاب تفکری مسکو رونمایی شد.

این کتاب شامل بیش از ۲۰۰ روایت و خاطره از زوایای مختلف زندگی شخصی، مبارزاتی و کاری رهبر شهید انقلاب، در دوران نوجوانی، جوانی، دفاع مقدس و ریاست‌جمهوری ایشان است.

کتاب «پدر دلسوز» با هدف معرفی شخصیت و مبارزات رهبر شهید انقلاب برای مخاطبان روس‌زبان منتشر شده است.

در این اثر علاوه بر نگاهی به مقاطع مختلف زندگی رهبر شهید کشورمان در نوجوانی و جوانی، مبارزات قبل از پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس، ریاست جمهوری و ولایت، بیش از دویست روایت از افراد مختلف که به بیان خاطراتی از ایشان پرداخته‌اند درج شده است.

شایان ذکر است، این کتاب آراسته به تصاویری از رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادوار مختلف است.