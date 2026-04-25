به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی انصاری دوگاهه، با قدردانی از تلاش‌های صورت‌ گرفته در مسیر الکترونیکی‌سازی فرآیندهای آزمایشگاهی، گفت: با توجه به تخصیص منابع مالی شایسته جهت پشتیبانی سالانه سامانه، انتظار می‌رود تمهیدات لازم جهت تعریف و اجرای درخواست‌های اصلاحی روتین در چارچوب همان تعهدات پشتیبانی اندیشیده شود.

وی افزود: شایسته است با پرهیز از تفکیک موارد به‌روزرسانی جزئی تحت عنوان «قرارداد توسعه جدید»، زمینه برای تسریع در رفع نیازهای فنی و کاهش هزینه‌های سربار فراهم گردد تا خدمات پشتیبانی در مسیر واقعی تسهیل فرآیندها و ارتقای رضایت ذی نفعان قرار گیرد.

رئیس آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو، با اشاره به نقش حیاتی پایداری سامانه‌ها در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، اظهار داشت: ضروری است زیرساخت‌های فنی سامانه لیمز به‌ گونه‌ای یکپارچه و پایدار طراحی و اجرا گردد که از هرگونه ناهماهنگی فنی که می‌تواند منجر به توقف فرآیندهای گمرکی یا تحمیل هزینه‌های ناخواسته به بازرگانان شود، پیشگیری به عمل آید.

وی ادامه داد: مسئولیت‌پذیری تیم‌های فنی و چابکی در پاسخگویی به خطاهای سامانه، از ارکان اساسی تحقق دولت الکترونیک و تکریم فعالان اقتصادی است.

انصاری دوگاهه با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان واحدهای فناوری اطلاعات و معاونت‌های ستادی، راهکار کاهش بار ترافیکی سرورها را نه صرفاً در افزایش سخت‌افزار، بلکه در هوشمندسازی فرآیند گزارش‌گیری و استقرار داشبوردهای مدیریتی دانست.

وی افزود: آموزش مستمر همکاران و نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده بهینه از ظرفیت‌های سامانه را از الزامات موفقیت در تحول دیجیتال برشمردند.

رئیس آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو در پایان تأکید کرد: بخش فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو و تیم‌های پشتیبان سامانه، متولی ایجاد بستری پایدار، امن و پاسخگو برای پیشبرد فرآیندهای حیاتی حوزه غذا و دارو هستند.