اولین اقدام در کنترل کبد چرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عاطفه گل حسنی، با اشاره به اینکه کبد یکی از مهم‌ترین ارگان های بدن در سوخت‌وساز و سم‌زدایی است، اظهار داشت: کبد چرب زمانی رخ می‌دهد که مقدار زیادی چربی در سلول‌های کبد تجمع پیدا کند و عملکرد طبیعی این عضو مهم بدن را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: در بسیاری از موارد، کبد چرب در مراحل اولیه بدون علامت بوده و به همین دلیل به آن بیماری خاموش نیز گفته می‌شود، اما با پیشرفت بیماری ممکن است فرد دچار خستگی، احساس سنگینی یا درد در قسمت راست و بالای شکم، ضعف عمومی و در برخی موارد افزایش آنزیم‌های کبدی در آزمایش خون شود.

این متخصص بیماری های داخلی با بیان اینکه شایع‌ترین نوع این بیماری در ایران «کبد چرب غیرالکلی» است، گفت: این نوع کبد چرب بیشتر به دلیل سبک زندگی ناسالم ایجاد می‌شود و عواملی مانند اضافه وزن و چاقی، کم‌تحرکی، مصرف زیاد غذاهای پرچرب و پرکالری، مصرف زیاد قند و نوشیدنی‌های شیرین، چربی خون بالا و مقاومت به انسولین در ایجاد آن نقش دارند.

گل‌حسنی ادامه داد: مصرف مکرر غذاهای فرآوری‌شده، فست‌فودها، شیرینی‌ها و نوشیدنی‌های قندی می‌تواند باعث تجمع چربی در کبد شود. در مقابل، مصرف به اندازه‌ی میوه‌ها، سبزیجات تازه، غلات کامل، پروتئین‌های سالم و کاهش مصرف چربی‌های ناسالم می‌تواند در پیشگیری از این بیماری مؤثر باشد.

وی درباره نقش عوامل ژنتیکی نیز گفت: اگرچه سبک زندگی مهم‌ترین عامل در ایجاد کبد چرب است، اما زمینه ژنتیکی نیز می‌تواند در بروز این بیماری مؤثر باشد و افرادی که در خانواده خود سابقه کبد چرب، دیابت یا چاقی دارند، بیشتر در معرض ابتلا قرار می‌گیرند.

این متخصص بیماری‌های داخلی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از کبد چرب اظهار کرد: کنترل وزن، فعالیت بدنی منظم، کاهش مصرف قند و چربی‌های ناسالم، مصرف مواد غذایی سالم و انجام آزمایش‌های دوره‌ای می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از بروز این بیماری داشته باشد.

گل‌حسنی افزود: در صورت ابتلا به کبد چرب، اولین و مهم‌ترین اقدام اصلاح سبک زندگی است. کاهش وزن تدریجی، افزایش فعالیت بدنی، رعایت رژیم غذایی سالم و مصرف به اندازه‌ی قهوه‌ی بدون شکر، کنترل بیماری‌هایی مانند دیابت و چربی خون می‌تواند به بهبود وضعیت کبد کمک کند.

وی درباره مصرف خودسرانه داروها و درمان‌های گیاهی نیز هشدار داد و گفت: برخی افراد بدون مشورت با پزشک از داروهای گیاهی یا مکمل‌ها برای درمان کبد چرب استفاده می‌کنند، در حالی که همه این محصولات ایمن نیستند و برخی از آنها حتی می‌توانند باعث آسیب بیشتر به کبد شوند. بنابراین هر نوع درمان باید تحت نظر پزشک انجام شود.

این متخصص بیماری های داخلی خاطرنشان کرد: کبد چرب در بسیاری از موارد قابل کنترل است و اگر افراد به موقع سبک زندگی خود را اصلاح کنند، می‌توانند از پیشرفت بیماری و عوارض جدی آن مانند التهاب کبد، فیبروز و سیروز کبدی جلوگیری کنند.

وی توصیه کرد افراد به‌ ویژه کسانی که اضافه وزن، دیابت یا چربی خون بالا دارند، برای بررسی وضعیت کبد خود به‌طور منظم به پزشک مراجعه کنند.