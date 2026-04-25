یادداشت مهمان-محمدجواد سلمان‌پور، معاون سابق بورس و امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان: هر کدام از فرماندهان ارتش آمریکا که طی یک ماه اخیر بر کنار شدند، در درون ارتش آمریکا طرفداران زیادی دارند.بدون تردید، برکناری آنها فقط به دلیل شکست ارتش آمریکا نبوده، بلکه علل دیگری هم دارد.

مهمترین دلیل، دیدگاه فرماندهان برکنار شده درباره اصل و ادامه جنگ آمریکا علیه ایران بوده است. دیدگاه این فرماندهان نقطه مقابل ترامپ، ونس بوده و قطعا در ذهن و اعتقاد بسیاری از بدنه ارتش امریکا وجود دارد.

در واقع وضعیت کنگره که مبتلا به دو دستگی است، بر ارتش آمریکا نیز حاکم شده است.این دو دستگی در درون ارتش، برای آمریکا بسیار خطرناک است.

اولا: آمریکا نمیتواند روی چنین ارتشی حساب دقیقی داشته باشد، چون هر لحظه احتمال تمرد آنها از دستورات فرماندهان جدید وجود دارد.

ثانیا: چنین ارتشی دچار بحران روانی در درون است و روحیه جنگیدن ندارند.

ثالثا: هر لحظه ممکن است در درون ارتش بین آنان درگیری رخ بدهد و از درون متلاشی بشود.

رابعا : چنین ارتشی با مواجهه شدن با خطر و احتمال کشته شدن، روند متلاشی شدنش سریعتر میگردد.

در واقع پیش بینی قائد شهید مبنی بر غرق شدن آمریکا همچون کشتی تایتانیک در حال وقوع است.ترامپ امروز، به این وضع اسفناک داخل آمریکا اعتراف کرد، آنجا که دو دستگی در آمریکا بین سیاسیون و درون ارتش را به ایران نسبت داد.

این یک اعتراف ناخواسته بود و تلاشی بود برای پنهان کردن آنچه در آمریکا و ارتش رو به اضمحلال آمریکا در جریان است.