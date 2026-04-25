۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در قم

قم- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف و توقیف یک محموله سوخت قاچاق به همت مأموران این پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر نصیری گفت :مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قم در اجرای طرح مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و در پی اقدامات اطلاعاتی و کنترلی در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی نیسان وانت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم افزود: در بازرسی از این خودرو، مقدار ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق که بدون هرگونه مدارک مثبته گمرکی و اسناد حمل جابه‌جا می‌شد، کشف شد.

وی با اشاره به این‌که ارزش ریالی محموله مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه حدود ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

