علت گسترش مالاریا در جنوب شرق ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دل پیشه متخصص اپیدمیولوژی بالینی، ضمن اشاره به تلاش‌های موفقیت‌آمیز در کنترل بیماری مالاریا در کشور طی سنوات گذشته، بر چالش‌های پیش رو از جمله همسایگی با کشورهای شرقی که مالاریا در آنها مهار نشده و همچنین تأثیرات پاندمی کرونا، تأکید کرد که این عوامل منجر به افزایش های مقطعی شیوع بیماری در برخی مناطق جنوب شرق کشور شده است.

وی در ادامه توصیه‌های کلیدی برای مسافران مناطق آلوده به مالاریا ارائه داد و بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه مانند مطالعه راه‌های انتقال، مصرف داروهای پیشگیری، استفاده از دورکننده‌های حشرات و پشه‌بند تأکید کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین به آمار بالای مبتلایان در جهان به ویژه در کشورهای آفریقایی، اشاره کرد و بیماری مالاریا را به شدت وابسته به توسعه اقتصادی-اجتماعی دانست که افراد فقیر و جوامع آسیب‌پذیر را بیش از سایرین در معرض خطر قرار می‌دهد.

این متخصص اپیدمیولوژی، ریشه‌کنی کامل مالاریا را نیازمند رویکردی بین رشته‌ای و همکاری تمامی نهادها، فراتر از وزارت بهداشت دانست و بر لزوم توجه به عوامل تعیین‌کننده اجتماعی و اقتصادی سلامت در کنار اقدامات بهداشتی تأکید کرد.

وی در ادامه از تلاش‌های کادر بهداشت و درمان در مناطق درگیر مالاریا قدردانی کرد.