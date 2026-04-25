۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

ورود مواد نفتی به مخزن سد «رودبار» الیگودرز

خرم‌آباد - محیط‌زیست لرستان اعلام کرد: از ورود مواد نفتی به مخزن سد «رودبار» الیگودرز خبر داد و تأکید کرد: دراین‌رابطه تهدید جدی برای سلامت شهروندان وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی اداره کل حفاظت از محیط‌زیست لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع مردم شریف شهرستان الیگودرز می‌رساند، بر اساس بازدید و گزارش کارشناسان اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان لرستان، مقداری مواد نفتی (هیدروکربن) با منشأ نامشخص وارد مخزن سد «رودبار» شده و موجب آلودگی سطحی آب مخزن این سد شده است.

خوشبختانه تا کنون گزارشی مبنی بر کشتار آبزیان و پرندگان در سد مذکور اعلام نشده و عملیات نمونه‌برداری و آنالیز آب مخزن سد توسط آزمایشگاه این اداره کل، جهت تعیین نوع و میزان و منشأ دقیق آلاینده‌ها صورت پذیرفته و موضوع در دست بررسی کارشناسی است.

لذا در حال حاضر تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان وجود ندارد و نتایج بررسی‌های کارشناسی متعاقباً اعلام خواهد شد.

