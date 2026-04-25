محورهای جنوبی اصفهان لغزنده است

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به استان، آخرین وضعیت تردد در محورهای ارتباطی اصفهان را تشریح کرد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان اظهار داشت: هم‌اکنون محورهای سمیرم – یاسوج و سمیرم – شهرضا شاهد بارش باران هستند و لغزندگی سطح جاده در این مسیرها گزارش شده است.

وی با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه و فاصله ایمن، افزود: با وجود ادامه فعالیت سامانه بارشی، احتمال کاهش دید در برخی نقاط وجود دارد.

سرهنگ میرزایی با اشاره به افزایش حجم سفرهای جاده‌ای در جنوب استان گفت: رانندگان باید ضمن توجه کامل به علائم راهنمایی و رانندگی، از هرگونه شتاب در عبور از گردنه‌ها و محورهای کوهستانی خودداری کنند تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود.

وی همچنین توصیه کرد: بررسی سالم بودن برف‌پاک‌کن‌ها، چراغ‌ها و سیستم ترمز، و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز در محورهای لغزنده از مهم‌ترین نکات ایمنی در شرایط بارندگی است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان از شهروندان خواست پیش از حرکت، از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس راه از وضعیت لحظه‌ای محورهای مواصلاتی استان مطلع شوند.