حجم آبدهی رودخانه های مازندران کمتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داودیان بعدازظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از کاهش شدید آبدهی رودخانه‌های استان طی سال آبی جاری خبر داد و گفت: آبدهی رودخانه‌ها نسبت به سال گذشته و آمارهای درازمدت با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده است.

داوودیان در توضیح وضعیت کنونی آبدهی رودخانه‌های مازندران اظهار داشت: در هفت ماه گذشته از سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، بارش‌ها در استان ۱۲ درصد کاهش یافته است و این امر موجب کاهش ۲۵ درصدی آبدهی رودخانه‌ها در مقایسه با سال گذشته و ۳۱ درصدی در مقایسه با میانگین درازمدت شده است.

وی افزود: مجموع آبدهی هفت رودخانه مهم استان شامل چشمه‌کیله، چالوس، هراز، بابلرود، تلار، تجن و نکارود از ابتدای سال آبی جاری (یکم مهر ۱۴۰۴) تا ۳۱ فروردین‌ماه، تقریباً یک میلیارد و ۱۳۸ میلیون متر مکعب بوده که از این میان، رودخانه تجن با ۲۳۴ میلیون متر مکعب بیشترین حجم آبدهی را داشته است.

داوودیان ادامه داد که تمامی رودخانه‌های ذکرشده در مقایسه با آمارهای درازمدت با افت چشمگیر آبدهی مواجه بوده‌اند. در مقایسه با سال گذشته، تنها رودخانه نکارود به دلیل بارش‌های بیشتر در منطقه شرق استان، افزایش ۱۵ درصدی ثبت کرده است. سایر رودخانه‌ها بین ۲۳ تا ۳۱ درصد کاهش آبدهی داشته‌اند.

رودخانه هراز نیز بیشترین کاهش آبدهی را در بین این هفت رودخانه نشان داده است؛ آورد ۲۰۵ میلیون مترمکعبی این رودخانه در هفت ماه گذشته کاهش ۴۳ درصدی نسبت به دوره درازمدت و افت ۲۴ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران در پایان تأکید کرد که با توجه به شرایط موجود و کاهش بارش‌ها، وضعیت منابع آبی استان نیازمند توجه ویژه است و باید اقدامات لازم برای مدیریت بهینه منابع آب انجام گیرد.