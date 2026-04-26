بارداری بعد از ۳۵ سالگی؛ پایان یک نگرانی قدیمی یا آغاز یک نگاه تازه؟

به گزارش خبرنگار مهر، برخلاف باور رایج که بارداری در سنین بالا را صرفاً با ریسک و نگرانی همراه می‌داند نتایج برخی پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد زنانی که آخرین بارداری خود را در سنین بالاتر تجربه کرده‌اند، در مواردی از شانس بیشتری برای عمر طولانی‌تر برخوردار بوده‌اند.

حتی در برخی مطالعات آمده است زنانی که پس از ۳۳ سالگی صاحب فرزند شده‌اند، تا دو برابر بیشتر احتمال داشته به سنین بسیار بالا برسند.

این یافته‌ها چه معنایی دارد؟

کارشناسان معتقدند بارداری در سنین بالاتر، در برخی زنان می‌تواند نشانه‌ای از جوان‌تر ماندن زیستی بدن باشد به این معنا که برخی سیستم‌های حیاتی بدن از جمله سیستم تولیدمثل، دیرتر دچار افت عملکرد می‌شوند.

در همین راستا، متخصصان تأکید می‌کنند که همه زنان یک مسیر یکسان را طی نمی‌کنند. برخی بدن‌ها دیرتر وارد فرآیند پیری می‌شوند و به همین دلیل توان باروری نیز در آن‌ها دیرتر کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند برای بسیاری از زنان به‌ویژه آن‌هایی که به دلایل مختلف فرزندآوری را به سال‌های بعد موکول کرده‌اند، پیام امیدوارکننده‌ای داشته باشد.

از سوی دیگر تجربه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد که بارداری در سنین بالاتر دیگر پدیده‌ای نادر نیست. افزایش سطح آگاهی، پیشرفت‌های پزشکی و تغییر سبک زندگی باعث شده زنان بیشتری در دهه چهارم زندگی خود نیز تجربه مادری را داشته باشند.

البته متخصصان همزمان تأکید می‌کنند که این نگاه امیدوارکننده به معنای نادیده گرفتن مراقبت‌های پزشکی نیست بلکه برعکس، بارداری در هر سنی نیازمند توجه، مشاوره تخصصی و پیگیری دقیق است.

در مجموع آنچه امروز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته تغییر زاویه نگاه به بارداری در سنین بالاتر است. نگاهی که به جای ترس و قطعیت‌های منفی بر تفاوت‌های فردی بدن زنان و ظرفیت‌های بالقوه آن‌ها تأکید دارد.

برای بسیاری از زنان، بارداری بعد از ۳۵ یا حتی ۴۰ سالگی، دیگر فقط یک دیر شدن نیست بلکه می‌تواند نشانه‌ای از تداوم توانمندی بدن و فرصتی واقعی برای تجربه مادر شدن باشد.