به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بعد از ظهر شنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۵ در جمع خانواده بزرگ هلالاحمر ایران، گفت: انگیزه امروز ما برای حضور در جمع خانواده بزرگ هلالاحمر یک پیام بود؛ انتقال یک پیام و اینکه اعلام کنیم به عنوان یک طلب که در کنار شما هستیم، ۱۰ هزار نفر امروز رسماً اعلام میکنیم که عضو کوچکی از خانواده بزرگ رهبر هستیم.
وی با اشاره به توانمندیهای ملی افزود: اگر ما جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را احصا کنیم، قطعاً کانونهای قدرت ما نیروهای مسلح هستند که با شرافت، با غیرت و با قدرت مقاومت کردند در مقابل دشمنان است و اما موتور محرکه نیروی میدان را نام ببریم: مردمان و زنان ایران زمین هستند که با تغییر نگاه و ادبیات جان فدا در خیابان حاضر شدند.
صالحی امیری با اشاره به جمعیت بالای ۳۰ میلیون نفر در جان فدا ادامه داد: یک شعار و یک ایده و یک مطالبه، نظام سیاسی، بقای ایران، بقای جامعه ایران را مطالبه میکنند و ما سومین موضوع را پشتیبانی دولت و سازمانهای بزرگ خدماتی میدانیم که یکی از این پرچمهای برافراشته در بلندای ایران، در ارتفاع دماوند، ایران هلالاحمر است.
وی تصریح کرد: اگر قرار است در این جنگ مدالی داده شود، به شهدای جنگ تحمیلی بدهید. این سرمایه بزرگی است که باید هم قدر آن را بدانید و بدانیم. ملت هم وجود دارد و مفهوم اجتماعی باورم این است که روز هلالاحمر در میان همه دستگاهها از بزرگترین سرمایه و اعتماد اجتماعی برخوردار است و این سرمایه با هیچ یک از عناصر دیگر مادی قابل مقایسه نیست.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: ما داریم از سرمایه انسانی، از سرمایه شرافت، از سرمایه اخلاق صحبت میکنیم. در ذهن ما این است که وقتی از سرمایه اخلاقی صحبت میکنیم، متوجه نهادهای دینی بشویم و سرمایه انسانی و اخلاقی در جامعه ایران که نماد است، بسیار با ارزش است.
صالحیامیری با اشاره به حضور همیشگی مردم در صحنههای بحران تصریح کرد: ملت ما، جوانان ما، زنان ما، رزمندگان ما، دولت ما و همه جهانیان شاهد بودند و هستند که هر حادثه در هر نقطه اتفاق افتاد، عزیزانی که لباس مقدس بر تن دارند، سرمایه شرافت است و این سرمایه مقاومت است، این سرمایه انسانیت است و ارزش آن غیرقابل توصیف است.
وی با تأکید بر رضایتمندی اجتماعی گفت: رضایتمندی یعنی چه؟ یعنی این حجم از خدمات به جامعه داده میشود و جامعه ایران، جامعه هوشیاری است، جامعه وفاداری است، جامعه اخلاقگرایی است و جامعه منسجمی است و نگاه مردم آسیبدیده و زخمی در دل آوارها به جمعیت بود و این یک ارزش بزرگ برای شماست - فراتر از اینکه چه میزانی تلاش کردید تا خاک را بردارید و آوار را از مردم دور کنید.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین فراتر از شمردن میزان ماموریتها و خدمات، من باور دارم که هلالاحمر هم آبروی بزرگی برای نظام سیاسی شد و همدلی ایجاد کرد. ما افتخارنامه نظام سیاسی را سخت خواهیم کرد که مردانی در این روزگار زیست میکردند و میکنند که از خود گذشتند تا انسانهای مظلوم در زیر آوار نجات پیدا کنند.
وزیر میراثفرهنگی در توصیف جامعه ایران اظهار داشت: جامعه ایران به لحاظ جامعهشناختی، جامعه نجیبی است و وفادار است و این خدمات را در حافظه تاریخی خودش حفظ میکند، اما همه آنچه که انجام دادید در یک حرکت بزرگتر خلاصه میشود؛ آن هم صیانت از ایران، بقای ایران، امنیت ایران و ایرانی. شما حافظان ایران هستید فراتر از هر چیزی است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: ما داریم از سرمایه انسانی، از سرمایه شرافت، از سرمایه اخلاق صحبت میکنیم. در ذهن ما این است که وقتی از سرمایه اخلاقی صحبت میکنیم، متوجه نهادهای دینی بشویم و سرمایه انسانی و اخلاقی در جامعه ایران که نماد است، بسیار با ارزش است.
صالحیامیری با اشاره به حضور همیشگی مردم در صحنههای بحران تصریح کرد: ملت ما، جوانان ما، زنان ما، رزمندگان ما، دولت ما و همه جهانیان شاهد بودند و هستند که هر حادثه در هر نقطه اتفاق افتاد، عزیزانی که لباس مقدس بر تن دارند، سرمایه شرافت است و این سرمایه مقاومت است، این سرمایه انسانیت است و ارزش آن غیرقابل توصیف است.
وی با تأکید بر رضایتمندی اجتماعی گفت: رضایتمندی یعنی چه؟ یعنی این حجم از خدمات به جامعه داده میشود و جامعه ایران، جامعه هوشیاری است، جامعه وفاداری است، جامعه اخلاقگرایی است و جامعه منسجمی است و نگاه مردم آسیبدیده و زخمی در دل آوارها به جمعیت بود و این یک ارزش بزرگ برای شماست - فراتر از اینکه چه میزانی تلاش کردید تا خاک را بردارید و آوار را از مردم دور کنید.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین فراتر از شمردن میزان ماموریتها و خدمات، من باور دارم که هلالاحمر هم آبروی بزرگی برای نظام سیاسی شد و همدلی ایجاد کرد. ما افتخارنامه نظام سیاسی را سخت خواهیم کرد که مردانی در این روزگار زیست میکردند و میکنند که از خود گذشتند تا انسانهای مظلوم در زیر آوار نجات پیدا کنند.
وزیر میراثفرهنگی در توصیف جامعه ایران اظهار داشت: جامعه ایران به لحاظ جامعهشناختی، جامعه نجیبی است و وفادار است و این خدمات را در حافظه تاریخی خودش حفظ میکند، اما همه آنچه که انجام دادید در یک حرکت بزرگتر خلاصه میشود؛ آن هم صیانت از ایران، بقای ایران، امنیت ایران و ایرانی. شما حافظان ایران هستید فراتر از هر چیزی است.
صالحیامیری با اشاره به جنگ رمضان گفت: من باور دارم جنگ رمضان... ما در دیماه زخم عمیقی را پیکره ایران شاهد بودیم. اما ملت در اسفندماه با همدلی، همگرایی و همبستگی، یک نمایش جدیدی را در تصویر جهانی رقم زدند. آن شکاف و آن گسل و آن زخم عمیق به وحدت و همدلی تبدیل شد.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به تاریخ ایران گفت: ۱۴۰ سال مغولها در این کشور حضور داشتند اما مغلوب فرهنگ و تمدن ایرانی شدند و امروز من و شما با هم صحبت میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: در مقابل دشمن، ما هیچگاه با کار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی نمیتوانستیم یک ملت را به هم پیوند بدهیم. اما تهاجم دشمن و سرمایههایی که در متن جنگ تولید شد و هلالاحمر سربلند، با افتخار و کارنامه بسیار قابل قبولی دارد.
