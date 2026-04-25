کاشان به مدت ۳ روز میزبان کاروان زیر سایه خورشید است

به گزارش خبرنگار مهر سید مصطفی پژم عصر شنبه و در حاشیه‌ی آیین استقبال از کاروان زیر سایه خورشید در ایستگاه راه آهن کاشان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حضور در گلزار شهدای کاشان بر سر مزار شهیدان بارفروش تنها خانواده چهار شهیده استان اصفهان و از شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان،کاروان خودرویی و استقبال در گلزار شهدای روستای حسین آباد کویر، شرکت در جلسه روضه ۲۰۰ ساله ابوزیدآباد، دیدار با خانواده چهار شهید جنگ رمضان در محمدآباد، استقبال تجمع مردمی شهری امامزاده عبدالله ابوزیدآباد و شرکت در اجتماع بزرگ مردمی میدان عامریه در کاشان از جمله برنامه‌های روز نخست حضور خدام حرم رضوی در قالب کاروان زیر سایه خورشید در منطقه‌ کاشان است.

وی ابراز کرد: حضور خدام حرم رضوی در شهرستان نطنز با اجرای هفت برنامه و حضور در تجمعات مردمی مرکزی شهر بادرود از برنامه‌های کاروان زیر سایه خورشید در دومین روز حضور کاروان در روز یکشنبه ششم اردیبهشت و منطقه کاشان است.

مدیر کاروان زیر سایه خورشید اعزامی از مشهد مقدس به منطقه کاشان تصریح کرد: حضور در پادگان شهید کبریایی، دیدار با خانواده شهدای جنگ رمضان و پاسدارن، حضور در کاروان خودرویی از آران و بیدگل، نوش آباد، سفیدشهر، محمدآباد، علی آباد و یزدل و حضور در تجمع مردمی آران و بیدگل در میدان شهید سردار سلیمانی و حضور در تجمع مردمی کاشان در چهارراه سلمان فارسی از جمله برنامه‌های روز سوم حضور کاروان زیر سایه خورشید در منطقه کاشان است.

وی خاطرنشان کرد: دیدار با نیروهای مدیریت شهری آتش نشانی، هلال احمر، خدمات موتوری، اتوبوسرانی، نیروی انتظامی و مقاومت بسیج، دیدار با خانواده شهدای جنگ رمضان و ۱۲ روزه، دیدار با خانواده معظم سردار شهید علی محمد نایینی معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران، حضور در تجمعات مردمی شهر و روستا، دیدار با خانواده ۲ شهید کودک یحیی آباد و حضور در گلزار شهدای گمنام قمصر؛ پایتخت گل سرخ ایران برخی از برنامه‌های روز چهارم حضور کاروان در شهرستان کاشان است.

پژم افزود: دلجویی از مددجویان زندان کاشان، حضور در دانشگاه کاشان، رادیو کاشان، شرکت در تجمعات مردمی منطقه رواند، دیدار با کارکنان ایستگاه راه آهن و حضور در اجتماع مردمی کاشان در میدان ۱۵ خرداد و آیین اختتامیه هجدهمین دوره جشنواره ملی آه و آهو در کاشان از برنامه‌های روز پنجم حضور خدام حرم رضوی در این منطقه است.

وی خاطرنشان کرد: سید محمود پروانه حسینی خادم کشیک سوم، محمدرضا فرهادی‌نیا دربان کشیک چهارم، حجت الاسلام علیرضا جلالی کاتب روحانی خادم کشیک دوم، سید محمد کاظمی خادم کشیک هشتم کفشداری و وی به عنوان مدیر کاروان خدام حرم رضوی هستند که در قالب کاروان زیر سایه خورشید به منطقه ویژه کاشان مستقل از کاروان استان اصفهان اعزام شدند.