۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۹

فرآیند تحویل سوخت به مرغداری های ایلام تسهیل می شود

ایلام - مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام گفت: به منظور رفع مشکلات تولید، فرآیند تحویل سوخت به مرغداری های ایلام تسهیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد غلامی عصر امروز شنبه در جلسه تخصصی بررسی تأمین سوخت واحدهای مرغداری استان با اشاره به نقش حیاتی مرغداری‌ها در سبد معیشتی مردم اظهار داشت: واحدهای تولیدی مرغ، خط مقدم تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه هستند و هیچ وقفه‌ای در مسیر تولید آن‌ها پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به راهبرد مدیریت ارشد استان افزود: طبق تأکیدات و دستور استاندار ایلام، جلسات قرارگاه امنیت غذایی به صورت منظم و هفتگی برگزار می‌شود. در این جلسات، تمامی حلقه‌های زنجیره تولید مرغ به‌صورت جزئی و تخصصی واکاوی شده و موانع پیش روی تولیدکنندگان، به‌ویژه در حوزه تأمین و ذخیره‌سازی سوخت، با نگاهی آسیب‌شناسانه برطرف می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری ایلام هدف از این نشست را فراتر از یک هم‌اندیشی ساده دانست و تصریح کرد: انتظار ما از دستگاه‌های متولی، خروجی ملموس و عملیاتی جهت تسریع در تحویل سوخت است تا تولیدکننده دغدغه‌ای جز تولید نداشته باشد.

در پایان این نشست و به منظور جلوگیری از بروکراسی اداری، نماینده ویژه‌ای از سوی شرکت سوخت جهت ارتباط مستقیم و تعامل مستمر با واحدهای مرغداری تعیین شد.

همچنین مقرر شد جلسات مشترکی میان نمایندگان مرغداران، جهاد کشاورزی و شرکت سوخت تا حصول نتیجه نهایی برگزار تا چالش‌های این حوزه به‌صورت نقطه به نقطه رصد و رفع شود.

