به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی از پیش‌بینی تولید ۴۶ هزار تن نخود در لرستان خبر داد و اظهار داشت: در سال زراعی جاری سطح زیر کشت نخود دیم در لرستان ۶۸ هزار هکتار است که از این میزان، هشت هزار و ۶۶۲ هکتار به‌صورت انتظاری و مابقی بهاره کشت شده است.

وی افزود: در سال زراعی جاری ۹ هزار و ۵۰۲ هکتار از اراضی استان به کشت مکانیزه نخود اختصاص‌یافته و سطح کشت نخود آبی نیز ۱۴۳ هکتار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه لرستان یکی از استان‌های مهم در تولید حبوبات به‌ویژه نخود است، بیان داشت: باتوجه‌به سطح زیر کشت و شرایط اقلیمی مناسب، پیش‌بینی می‌شود امسال ۴۶ هزار تن نخود از مزارع استان برداشت شود.

صیادی بر لزوم حمایت از کشاورزان و توسعه کشت مکانیزه تأکید کرد و گفت: استفاده از روش‌های نوین کشاورزی و ارقام پربازده می‌تواند به افزایش تولید و بهبود کیفیت نخود در استان کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و تلاش کشاورزان و کارشناسان جهاد کشاورزی، شاهد برداشت موفقیت‌آمیز و اقتصادی محصول نخود در لرستان باشیم.