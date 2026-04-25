۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲

پیش‌بینی تولید ۴۶ هزار تن نخود در لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از پیش‌بینی تولید ۴۶ هزار تن نخود در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی از پیش‌بینی تولید ۴۶ هزار تن نخود در لرستان خبر داد و اظهار داشت: در سال زراعی جاری سطح زیر کشت نخود دیم در لرستان ۶۸ هزار هکتار است که از این میزان، هشت هزار و ۶۶۲ هکتار به‌صورت انتظاری و مابقی بهاره کشت شده است.

وی افزود: در سال زراعی جاری ۹ هزار و ۵۰۲ هکتار از اراضی استان به کشت مکانیزه نخود اختصاص‌یافته و سطح کشت نخود آبی نیز ۱۴۳ هکتار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه لرستان یکی از استان‌های مهم در تولید حبوبات به‌ویژه نخود است، بیان داشت: باتوجه‌به سطح زیر کشت و شرایط اقلیمی مناسب، پیش‌بینی می‌شود امسال ۴۶ هزار تن نخود از مزارع استان برداشت شود.

صیادی بر لزوم حمایت از کشاورزان و توسعه کشت مکانیزه تأکید کرد و گفت: استفاده از روش‌های نوین کشاورزی و ارقام پربازده می‌تواند به افزایش تولید و بهبود کیفیت نخود در استان کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و تلاش کشاورزان و کارشناسان جهاد کشاورزی، شاهد برداشت موفقیت‌آمیز و اقتصادی محصول نخود در لرستان باشیم.

