ارائه خدمات تخصصی به مردم ساوه با برپایی ۱۰ غرفه رضوی

سیدرضا طباطبایی‌ در گفتگو با خبرنگار مهر، از شکل‌گیری یک حرکت منسجم مردمی در میدان مادر شهرستان ساوه خبر داد و گفت: همزمان با دهه کرامت، کانون‌های خدمت رضوی با استقرار در مجاورت موکب خادمیاران، بستر ارائه خدماتی چندوجهی و هدفمند را برای عموم مردم فراهم کرده‌اند.

وی با اشاره به رویکرد محتوایی این برنامه‌ها افزود: در ایستگاه خدمات فرهنگی، جهاد تبیین به عنوان محور اصلی فعالیت‌ها دنبال می‌شود و تلاش شده با تشریح مأموریت «دختر ایرانی تمدن‌ساز» و پخش تولیدات رسانه‌ای، زمینه ارتقای آگاهی و بصیرت عمومی فراهم آید.

طباطبایی تصریح کرد: در حوزه تعلیم و تربیت، ارائه خدماتی نظیر رفع اشکال درسی و مشاوره تحصیلی، پاسخگوی نیاز دانش‌آموزان و خانواده‌ها خواهد بود و در کنار آن، کانون کتابخوانی با طراحی برنامه‌هایی خلاقانه همچون قصه‌گویی، معرفی کتاب و فعالیت‌های هنری برای کودکان به ترویج فرهنگ مطالعه کمک می‌کند.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی ساوه با تأکید بر اهمیت تحکیم بنیان خانواده گفت: کانون بانوان و خانواده نیز با ارائه مشاوره‌های تخصصی در حوزه‌های خانواده، کودک و نوجوان و نیز کانون حقوقی با خدمات مشاوره‌ای، در مسیر ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی شهروندان گام برمی‌دارند.

وی با اشاره به خدمات حوزه سلامت ادامه داد: کانون سلامت با بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص، خدماتی از جمله ویزیت پزشک، سنجش فشار خون، مشاوره مامایی تغذیه ارائه می‌دهد و همزمان مسیر بهره‌مندی مردم از مراکز خدمات جامع سلامت را نیز تبیین می‌کند.

طباطبایی بیان کرد: در کنار این خدمات، کانون ایثار و شهادت با بازنمایی سیره شهدا و تبیین وصایای آنان و کانون ورزشی با ایجاد فضایی شاد و پرنشاط از طریق برگزاری مسابقات متنوع برای کودکان، به غنای فرهنگی و اجتماعی این رویداد افزوده‌اند.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی ساوه همچنین به برنامه‌های معنوی و فرهنگی کانون عمومی حضرت فاطمه‌الزهرا (س) و حوزه علمیه خواهران اشاره و اعلام کرد: برگزاری ادعیه، تلاوت آیات نورانی قرآن، فعالیت‌های هنری و برنامه‌های تبیینی، بستری برای تعمیق پیوند معنوی مردم با معارف اهل‌بیت (ع) فراهم آورده است.

وی با اشاره به گستره فعالیت‌ها اظهار داشت: با حضور حدود ۵۰ خادمیار در هر شب، از ابتدای دهه کرامت تاکنون به‌طور میانگین ۴۸۰ شهروند در هر شب از خدمات این مجموعه بهره‌مند شده‌اند.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان ساوه با اشاره به فعالیت غرفه نذر و وقف بیان کرد: اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و کودک‌محور، عکاسی با حال و هوای حرم مطهر رضوی، برگزاری برنامه‌های تبیینی برای تقویت ارتباط معنوی با حضرت شمس‌الشموس (ع) و پذیرایی از مردم جلوه‌ای از ارادت و خدمت خالصانه به ساحت امام رضا (ع) را در این ایام رقم زده است.