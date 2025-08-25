میزبانی چهار موکب استان مرکزی در جوار بارگاه رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر؛ محمد بخشی با بیان اینکه در این مواکب توزیع هزاران پرس غذای گرم، شربت و خدمات ویلچری، جلوهای بیبدیل از ارادت و اخلاص را در سایهسار حرم مطهر به نمایش گذاشته است، اظهار کرد: در هنگامهای که دلهای عاشقان اهلبیت (ع) بهسوی مضجع شریف حضرت رضا (ع) پر میکشد، موکبهای مردمی و خادمیاران رضوی از استان مرکزی با همتی والا و عزمی راسخ، در جوار بارگاه ملکوتی آن حضرت گردآمدهاند تا با خدمت بیریا، زائران و مجاوران را در ایام شهادت گرامی بدارند.
وی افزود: این تلاشهای خالصانه، تجلی عشق و ارادت به ساحت مقدس امام رئوف است که در قالب پذیرایی و خدمترسانی به زوار حرم رضوی نمایش داده میشود.
بخشی با بیان اینکه موکب حضرت رقیه (س) از شهر اراک، از تاریخ ۲۸ مرداد در خیابان نواب صفوی؛ میدان شهید حججی، مستقر شده و تا دوم شهریور به خدمترسانی مشغول است، تصریح کرد: این موکب با برپایی آشپزخانهای مجهز روزانه در سه نوبت صبحانه، نهار و شام به زائران خدمت میکند.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان مرکزی گفت: در هر وعده شام و نهار، دو هزار و ۵۰۰ پرس غذای گرم و در وعده صبحانه، چهارهزار پرس غذا با عشق و اخلاص میان زائران توزیع میشود و این موکب با نظمی ستودنی و روحیهای جهادی، میزبان دلدادگان حضرت رضا (ع) است و تا پایان ایام عزا به خدمت خود ادامه خواهد داد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه از شهر پرندک در شهرستان زرندیه نیز موکب مردمی هیئت مذهبی عشاق العباس (ع) از روز پنجشنبه ۳۰ مرداد در مشهدالرضا (ع) برپا شده و تا شام شهادت امام هشتم (ع) به پذیرایی از زائران ادامه میدهد، بیان داشت: این موکب که بهصورت کاملاً مردمی و باهمت عاشقان اهلبیت (ع) دایر شده و روزانه بیش از چهارهزار پرس غذا شامل تخممرغ، خوراک بندری، فلافل، سیبزمینیسرخکرده، آبدوغخیار، قیمه و انواع شربت و چای میان زائران و مجاوران توزیع میکند.
بخشی با تأکید بر اینکه این خدمت بیوقفه، جلوهای از شور و شعور حسینی و رضوی را در قلب مشهد مقدس به نمایش گذاشته است، اعلام کرد: در خیابان امام رضا ۱۷، موکب علمدار کربلا از شهرستان ساوه نیز از ۲۹ مرداد تا پایان ماه صفر با دلی پر از عشق به خدمت زائران مشغول است و روزانه بیش از چهارهزار پرس غذای گرم به همراه چای، شربت و دمنوشهای گوارا میان زائران توزیع میکند.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان مرکزی ادامه داد: خادمان این موکب با روحیهای سرشار از اخلاص، فضایی معنوی را برای زائران فراهم آوردهاند و با پذیرایی گرم و صمیمانه، دلهای مشتاق را بهسوی حضرت دوست رهنمون میسازند.
وی همچنین به خدمات خادمیاران رضوی و موکب جاماندگان کربلا ساوه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: از ۳۱ مرداد تا دوم شهریور، خادمیاران رضوی و خادمان موکب جاماندگان کربلا در چایخانه کوثر حرم مطهر رضوی با توزیع چای، شربت و خرما میزبان زائران بودهاند.
بخشی افزود: بیش از ۲۰ خادمیار از شهرستان ساوه در ایام شهادت، با افتخار به خدمترسانی در قالب کشیک ویلچری مشغول به خدمت شدند و در طرح ارزشمند «خدمت در بهشت»، ۳۸ نفر از خادمان موکب جاماندگان کربلا نیز با ارائه خدمات ویلچری به زائرانی که نیازمند یاری بودند، خدمت کردند و لحظاتی ماندگار از محبت و همدلی را رقم زدند.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان مرکزی تصریح کرد: خادمیاران با دلی آکنده از عشق به اهلبیت (ع) در جوار بارگاه منور رضوی، آیینهدار خدمت و اخلاص شدهاند و تلاشهای بیوقفه آنان نهتنها نیازهای مادی زائران را برآورده ساخته، بلکه روح و جان عاشقان را با عطر محبت رضوی عجین کرده است.
وی خاطرنشان کرد: این خدمترسانی، گویی تجلی گوشهای از بهشت است که در زمین مشهدالرضا (ع) به ظهور رسیده و دلهای زائران را به نور ایمان و ارادت منور ساخته است.
