حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر لزوم انجام اقدامات لازم برای مقابله با محاصره دریایی آمریکا تأکید کرد و گفت: این محاصره از همان ابتدا محکوم به شکست بود. دلیل آن این است که هیچیک از کشورها، حتی کشورهای اروپایی و اعضای پیمان ناتو، از این اقدام آمریکا حمایت نکردند و به درخواستهای آمریکاییها برای همراهی در محاصره دریایی ایران پاسخ منفی دادند.
وی ادامه داد: علت اصلی مخالفت کشورها با محاصره دریایی آمریکا این است که نظم جهانی که آمریکاییها پیش از این در دنیا برقرار کرده بودند، اکنون به هم خورده است.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی توضیح داد: قدرت آمریکا در حال افول است و از سوی دیگر، ادبیات مقاومت در سطح جهانی گسترش یافته است. در گذشته، زمانی که رئیسجمهور آمریکا دستوری صادر میکرد، تمامی کشورهای اروپایی با سرعت به آن واکنش نشان میدادند، اما اکنون هر کشور منافع ملی خود را در اولویت قرار میدهد.
وی در ادامه تأکید کرد: آبراه تنگه هرمز بینالمللی نیست، بلکه جزو لاینفک سرزمین ایران اسلامی محسوب میشود. بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، هر کشوری تا ۱۲ مایل آبهای ساحلیاش حوزه سرزمینی است و ۱۲ مایل بعد از آن نیز حوزه نظارتی محسوب میشود؛ در مجموع ۲۴ مایل. تنگه هرمز حدود ۲۱ مایل عرض دارد، بنابراین عملاً در این محدوده قرار میگیرد. پس همه تنگه هرمز متعلق به ماست و یک آبراه اختصاصی برای ایران اسلامی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما باید با تقویت خودمان و با قدرت با این موضوع -محاصره دریایی- برخورد کنیم، چرا که دشمن با زبان آرام متوجه نمیشود و حاضر به تمکین نیست. همانطور که فرماندهان نظامی ما و قرارگاه خاتمالانبیا و سپاه اعلام کردهاند اگر آمریکاییها دست از محاصره دریایی برندارند، ما باید حرکت کنیم. الان وقت آن است که محاصره دریایی را با امکانات و ظرفیتهای کشور بشکنیم.
عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس درباره راهکارهای بیاثر کردن محاصره دریایی آمریکا، گفت: ما با ۱۵ کشور همسایه هستیم و میتوانیم نیازهای خود یا صادرات مورد نظر را از طریق آن کشورها تأمین و انجام دهیم. ضمن اینکه دریای خزر را نیز در اختیار داریم و از آن طریق هم میتوانیم این مباحث را دنبال کنیم.
حاجیدلیگانی تصریح کرد: قطعاً این محاصره دریایی که آمریکاییها اعلام کردهاند، محاصرهای منسجم و محکم نیست و بیشتر مصرف داخلی برای آمریکا دارد. مردم ایران به خوبی میدانند بسیاری از حرکات، سکنات و حرفهای دروغ ترامپ مصرف داخلی دارد، حتی موضوع تیراندازی اخیر در کاخ سفید نیز بیشتر برای مصرف داخلی و انتخابات آینده است.
