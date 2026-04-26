به گزارش خبرنگار مهر، احمد فعلهگری ظهر یکشنبه در چهارمین نشست کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت گاز استان کردستان که با حضور مدیرعامل و اعضای این کمیته در سنندج برگزار شد، با تأکید بر اهمیت آمادگی دائمی در برابر حوادث اظهار کرد: حوادثی مانند جنگ، بلایای طبیعی و سایر رخدادها هیچگاه قابل پیشبینی نیستند، بنابراین کارکنان باید همواره آمادگی کامل خود را حفظ کنند تا در زمان بحران وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.
وی با اشاره به نقش نیروهای عملیاتی در شرایط خاص افزود: شجاعت، تلاش و مجاهدت کارکنان شرکت گاز استان کردستان ستودنی است و این فداکاریها در جریان جنگ رمضان بهصورت ملموس نمایان شد.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان ادامه داد: در هر اصابت موشک، پهپاد یا بمباران هوایی، نیروهای امداد و تعمیرات بدون توجه به خطرات احتمالی و مهمات عملنکرده، در کوتاهترین زمان در محل حادثه حاضر شده و اقدامات لازم برای مهار نشت و جلوگیری از آتشسوزی و انفجار گاز طبیعی را انجام میدادند.
فعلهگری با بیان اینکه عملکرد کارکنان در جنگ تحمیلی و زمستان گذشته مثالزدنی بوده است، تصریح کرد: تداوم جریان گاز و ارائه خدمات مستمر نشاندهنده تعهد و ایثار نیروهای این مجموعه است.
وی با تأکید بر آمادگی کامل پرسنل در مواجهه با بحرانها گفت: از نقاط قوت کارکنان شرکت گاز استان کردستان، حضور سریع و بدون دستپاچگی در محل حادثه و برگزاری جلسات مدیریت بحران در همان محل برای بررسی و تحلیل شرایط است.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان همچنین بر اهمیت برگزاری مانورهای عملیاتی تأکید کرد و افزود: برای حفظ آمادگی، اجرای مانورهای مستمر و تجهیز واحدها نقش بسیار مهمی در مواجهه با شرایط حساس دارد.
وی در پایان از برنامهریزی برای اجرای ۳۰ مانور در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: از این تعداد، یک مانور در سطح A، تعداد ۲۰ مانور در سطح B و ۹ مانور در سطح C برگزار خواهد شد.
