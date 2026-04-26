تلخی تهران آسیب دیده از جنگ در نگاه سفرای خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، آگاه نوشت: پس از اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم، بسیاری از مناطق غیرنظامی را در تهران و سایر شهرها مورد هجوم قرار دادند، بیش از ۵۰ سفیر، کاردار، نماینده سازمانهای جهانی و ۸۰ خبرنگار داخلی و بینالمللی به بازدید از این مناطق آسیب دیده رفتند تا هم سفرای کشورهای خارجی از واقعیتهای میدانی با خبر شوند و هم خبرنگاران به بازتاب این واقعیتها بپردازند.
برنامه تهرانگردی روایت محور بر اساس برنامهریزی استانداری تهران و با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی استان تهران برگزار شد. در اقدامی بیسابقه و به منظور شفافسازی دقیق و بدون سانسور ابعاد این فاجعه برای افکار عمومی جهان با حضور بیش از ۱۳۰ نفر از نمایندگان دیپلماتیک و رسانهای شامل بیش از ۵۰ سفیر، اعضای سفارتخانه و کاردار و ۸۰ خبرنگار داخلی و خارجی طراحی و اجرا شد.
در بین این افراد سفرای کره جنوبی، آذربایجان، ارمنستان، چین، ازبکستان، بلاروس، روسیه، شیلی، سریلانکا، پاکستان، ژاپن، عراق، دفتر نمایندگی سازمان ملل و هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران، نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، سرپرست دفتر برنامه جهانی غذا، نماینده اسکان بشر سازمان ملل متحد، نمایندگی سازمان بینالمللی مهاجرآورت، دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی و مسئول اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد حضور داشتند.
هدف نهایی این تور ارائه روایتی مستند، خدشه ناپذیر و حقوقی به نهادهای تصمیم گیرنده جهانی، سازمان ملل متحد و افکار عمومی بینالمللی برای اجرای عدالت و پاسخگو کردن عاملان این تخریبها بود. تخریبهایی که بافت انسانی، فرهنگی، تاریخی شهر را نشانه گرفت و حملاتی که مراکز غیرنظامی مانند بیمارستان، دانشگاه، شرکت داروسازی، بانک و مراکز هنری و ورزشی را دچار آسیب کرد. دشمن حتی به کلیساها و کنیسهها نیز رحم نکرد. ۵۶ بنای تاریخی در تهران نیز ضربه عمیقی خوردند و حتی آثار جهانی که متعلق به یک کشور نیست و یونسکو آنها را متعلق به همه مردم جهان اعلام کرده است، آسیب دیدند.
برنامه بازدید سفرا و کاردار سفارتخانههای خارجی از ساعت ۹ صبح دوشنبه ۳۱ فروردین، با حضور هیاتهای دیپلماتیک آغاز شد. یک تیم عملیاتی، دو لیدر تخصصی و هفت مترجم همزمان، مسئولیت هدایت، تبیین محتوایی و تسهیل ارتباطات را بر عهده داشتند تا انتقال دقیق و هدفمند پیامها به مخاطبان بینالمللی تضمین شود.
یکی از تکاندهندهترین بخشهای این بازدید میدانی حضور دیپلماتها در بخشهای آسیب دیده بیمارستان گاندی بود. این هیات خارجی با عبور از راهروهایی که آثار ترکش و موج انفجار بر دیوارهای آن نقش بسته بود، از نزدیک با کادر درمان دیدار کردند. مشاهدات این هیات نشان میداد که بیماران بستری همین طور بیماران بخشهای مراقب ویژه با چه سطح از وحشت و خطر جانی مواجه شده بودند. آنها به دیدن منازل مسکونی آسیب دیده در خیابان جاجرودی محدوده رسالت نیز رفتند همان جایی که چهار مجتمع ۲۰ واحدی مورد حمله قرار گرفت و افراد زیادی جان باختند.
همان خانههایی که براساس کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی آن باید طرفهای درگیر، اصل تفکیک مراکز نظامی و غیرنظامی را رعایت میکردند تا این خانهها نیز از گزند حملات آسیب نبینند. مشاهده و ثبت و ضبط این واقعه نشاندهنده عبور دشمن از خطوط قرمز انسانی بوده است. این افراد بقایای زندگی مردم را در میان آوارها دیدند و با نیروهای هلال احمر گفتوگو کردند.
پس از آن به دیدن کاخ گلستان و تعرض به میراث جهانی یونسکو رفتند دقیقا همان جایی که گنجینه بشری تهدید شد. آنها با عبور از تالارهای با شکوهی که اکنون با گرد و غبار، خرده شیشههای رنگی و آوارهای ریخته پوشیده شده بود، شدت موج انفجار را مستند کردند. ترکهای عمیق دیوارهای چندصد ساله کاخ و ریزش آینهکاریهای ظریف، واکنش بسیاری از نمایندگان اروپایی و آسیایی را در پی داشت. بازدید از کنیسه رفیعنیا نیز با حضور نماینده خاخام بخش دیگری از خشونت علیه حریم معنوی توسط دشمن بود. موج انفجارها و ترکشها حریم مقدس این عبادتگاه کهن را که دههها مامن نیایش جامعه یهودیان بوده، بینصیب نگذاشت. در این برنامه نماینده جامعه کلیمیان هم گفت که هدف قرار دادن غیرمستقیم یا بیتوجهی به امنیت چنین کانونهای مذهبی، مصداق بارز تعرض به همزیستی مسالمتآمیز ادیان در قلب تهران است.
بازتاب حملات در رسانههای خارجی
همچنین پس از پایان این بازدیدها، سفرا، نمایندگان سازمانهای جهانی و خبرنگاران به گفتوگو با یکدیگر پرداختند و نظــــرات مختـــلف پیرامون ایـــن حـــوادث داده شد. از جمله محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران که در این باره گفت: در یکی از محلههای تهران در منطقه رسالت بیش از ۱۳۰۰ واحد آسیب دیده و تعداد زیادی از شهروندان ما از جمله کودکان بیگناه و غیرنظامی به شهادت رسیدند. وی افزود: سفرای خارجی از این محله و مناطق دیگر بازدیدی داشتند از جمله بیمارستان گاندی و کاخ گلستان و در ادامه هم از کنیسه بازدید انجام شد؛ نقاطی که مورد حمله قرار گرفتند به هیچ وجه نظامی نبوده است.
معتمدیان بیان کرد: هدف این است که سکوت امروز کشورهای غربی را بتوانیم بشکنیم و واقعیتهای میدانی که امروز در تهران اتفاق افتاده را به جهانیان مخابره کنیم. وی ادامه داد: مقام رهبری در پیام نوروزی بر رسیدگی به وضعیت آسیبدیدگان جنگ تاکید و دستوراتی را صادر کردند و آقای رئیسجمهور هم بعد از جنگ ۱۲ روزه دستور دادند و ستاد بازسازی و نوسازی به ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل شد و در رابطه با جنگ ۴۰ روزه هم مصوبات خوبی داشت، اما یک تقسیم کاری انجام گرفته؛ بازسازی و نوسازی در شهرهای بالای یک میلیون نفر به عهده شهرداریها و مابقی مناطق مسکونی و تجاری که آسیب دیدند به عهده بنیاد مسکن است. در رابطه با خودروها چارچوب مشخص شده و از طریق بیمه ایران ارزیابی خسارتها انجام میگیرد.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: در رابطه با واحدهای تولیدی و واحدهای صنعتی، در استان تهران بیش از ۴۴۰ واحد است که آسیب دیدند با درجات مختلف از ۱۰ درصد تا تخریب ۱۰۰ درصد که متولی آن وزارت صمت است؛ بحث ارزیابیها توسط کانون کارشناسان انجام میگیرد و بعد هم از طریق وزارت صمت تسهیلات جبران خسارتها تعیین خواهد شد.
یکی از خبرگزاریهای خارجی هم در گزارش خود نوشت: بیمارستانی که زمانی نماد امید و درمان بود، اکنون در سکوتی سنگین فرورفته، فعالیتهایش متوقف شده و آیندهاش نامشخص است. با حرکت هیات بازدید کننده به مناطق آسیبدیده دیگر، ابعاد تخریب بیشتر آشکار میشد. هر توقف لایه دیگری از رنج و اختلال در زندگی غیرنظامیان بود. در طول بازدید پرسشی فراتر شنیده میشد اینکه آیا صدای آسیبدیدگان فراتر از این خیابانها شنیده میشود؟ برای دیپلماتها این صحنهها قابل چشمپوشی نبود.
خبرنگاران آنادولو نیز گزارش دادند که انفجارهایی که ساختمانی وابسته به قوه قضاییه در نزدیکی مجموعه کاخ گلستان و همچنین یک ایستگاه پلیس مجاور آن را هدف قرار داد، موجب شکستن شیشهها و وارد شدن آسیب به بخشهایی از دیوارهای بیرونی این کاخ شد.
آفرین امامی، مدیر کاخ گلستان در گفتوگو با خبرنگاران و در حالی که اشک میریخت گفت: اشیای موجود در این کاخ برای من مانند فرزندانم هستند؛ سالها برای این مکان زحمت کشیده شده است. کفپوشهای منحصربهفرد و تزئینات سقف نابود شدهاند و ما تنها یک هفته پیش مرمت تالار آینه را به پایان رسانده بودیم.
