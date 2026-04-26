آب سد سفیدرود از دهم اردیبهشت رهاسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق شناس در شورای حفاظت منابع آب استان گیلان که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، گفت: با توجه به شروع فعالیت های فصل کشاورزی به واسطه مطلوب بودن شرایط آب و هوایی و افزایش میزان بارش های در ماه گذشته و بنا به درخواست شالیکاران زحمتکش گیلانی، آب سدسفید رود که به لطف خدا ذخیره مناسب دارد، از دهم اردیبهشت ماه جاری یعنی ده روز زودتر از برنامه قبلی رهاسازی و وارد شبکه آب رسانی کشاورزی می شود.

وی با تشریح وضعیت مناسب سد سفیدرود نسبت به دو سال گذشته، اظهار کرد: علی رغم اینکه حوضه آبریز و ورودی سد سفیدرود در گیلان نیست، اما ۷۰ درصد کشاورزی استان به ذخایر آبی این سد بستگی دارد.

استاندار، میانگین افزایش دمای بلندمدت گیلان و کشور را ۲.۶ و ۱.۲ درجه سلسیوس عنوان کرد و افزود: گیلان بیشترین افزایش دما را دارد که نشان‌دهنده گرم‌تر شدن گیلان است.

حق شناس دما و بارندگی را دو شاخص مهم آب و هوا دانست و اظهار کرد: گیلان رتبه اول کاهش بارندگی سال ۱۴۰۴ را در بین استان‌ها دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: البته در عین حال بنا به اعلام هواشناسی، از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد افزایش ۷۰ درصدی بارش در گیلان بوده ایم.

نماینده عالی دولت در گیلان همچنین بر کاهش وابستگی بخش کشاورزی به آب سد سفیدرود تاکید و اضافه کرد: باید به سمت به زراعی و به نژادی و تجهیز و یکپارچه‌ سازی و مکانیزاسیون برویم تا مصرف آب کاهش پیدا کند و کشاورزی، اقتصادی شود.

حق شناس با بیان اینکه افزایش میانگین برداشت برنج در شالیزارهای استان در گرو استفاده از بذر اصلاح و گواهی شده است، خاطرنشان کرد: میانگین برداشت در هر هکتار چهار تن است که اگر به ۶ تا ۸ تن برسد، دیگر شاهد تبدیل اراضی کشاورزی به ویلا نخواهیم بود.

وی از هدف‌گذاری تولید دو هزار تنی بذر اصلاح و گواهی شده برای سال زراعی آینده خبر داد و بیان کرد: همچنین ۲۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان تجهیز خواهد شد.

استاندار گیلان بر همکاری شرکت توزیع برق با شرکت آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی برای برق‌دار کردن ایستگاه‌های پمپاژ آب تاکید و اضافه کرد: دهیاران برای حفاظت از تاسیسات برق ایستگاه‌های پمپاژ به سامانه مهای نیروی انتظامی متصل شوند.

حق‌شناس با اشاره به بارش های مناسب استان در سال جاری و پیش‌بینی بارش‌های نرمال در اردیبهشت ماه، تاکید کرد: قرار بود که رهاسازی آب سد در ۲۰ اردیبهشت باشد که ۱۰ روز زودتر انجام خواهد شد.