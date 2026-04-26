پرداخت ۹۰ درصد خسارت به آسیب دیدگان حادثه بندرشهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی در بازدید از محل حادثه انفجار در بندر شهید رجایی که پارسال در بخشی از محوطه کانتینری بندر رخ داد، اظهار کرد: از ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت بازرگانان ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن بیمه بوده که پرداخت شده و برای تامین اعتبار ۸۰۰ میلیارد دیگر هم با همکاری دولت و بیمه‌ها اقدامات نهایی انجام شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: دیه ۵۷ جان باخته حادثه به حساب وراث واریز شده و فقط دیه یک تن دیگر باقیمانده که علت تاخیر آن، مشکل مدارک بازماندگان است ولی برای رفع این مشکل نیز پیگیری‌های نهایی در حال انجام است.

مجتبی قهرمانی افزود: به دارندگان بیمه بدنه هزار و ۲۶ دستگاه خودروی خسارت دیده ۴۹۵ میلیارد تومان خسارت پرداخت شد؛ و همچنین به مالکان هزار و ۵۸۷ دستگاه خودروی دیگر که بیمه بدنه نداشتند با هماهنگی‌های دولت و بیمه‌ها مبلغ ۲۰۳ میلیارد تومان بعنوان جبران خسارت پرداخت شد.

به گفته رئیس دادگستری هرمزگان به ۴۸۸ مصدوم حادثه ششم اردیبهشت پارسال ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت شد و پرداخت ۲۱ میلیارد تومان برای ۵۱ مصدوم هم نهایی شده است.

مجتبی قهرمانی گفت: بررسی ابعاد حقوقی و قضایی پرونده با دریافت نظریه‌های کارشناسی و تکمیلی در در دادگستری هرمزگان همچنان در دست پیگیری است.