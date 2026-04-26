مهر و موم ۷ واحد صنفی فاقد پروانه کسب در کهگیلویه 

مجید براتی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروانه کسب برای هر واحد صنفی به منزله شناسنامه آن واحد است و داشتن آن علاوه بر ایجاد اعتبار قانونی برای فعالیت صنفی، امکان بهره‌مندی از خدمات بانکی و دولتی را نیز فراهم می‌کند.

وی افزود: وجود پروانه کسب باعث می‌شود افرادی که قصد سوءاستفاده از جایگاه صنوف را دارند شناسایی شده و با آنان برخورد قانونی صورت گیرد.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک، خودرو و مصالح ساختمانی شهرستان کهگیلویه با اشاره به الزامات قانونی پروانه کسب، ادامه داد: بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی، تمامی واحدهای صنفی موظف به دریافت پروانه کسب هستند و فعالیت بدون آن از نظر قانون تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: در گشت مشترک این اتحادیه، واحد بازرسی اتاق اصناف و اداره نظارت بر اماکن عمومی انتظامی شهرستان کهگیلویه از واحدهای صنفی سطح شهر دهدشت، ۷ واحد صنفی به دلیل نداشتن پروانه کسب شناسایی و مهر و موم شدند که از این تعداد، یک واحد صنفی در حوزه فروش آهن‌آلات و ۶ واحد در حوزه مشاورین خودرو فعالیت داشتند.

وی اضافه کرد: شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در اولویت برنامه‌های نظارتی اتحادیه و اتاق اصناف قرار دارد و پس از شناسایی این واحدها، با همکاری اداره نظارت بر اماکن عمومی انتظامی، اقدامات قانونی از جمله مهر و موم واحد متخلف انجام می شود.