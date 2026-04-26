۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۵

خنثی‌سازی مهمات در ملارد تا ساعاتی دیگر

ملارد- فرماندار ملارد از عملیات خنثی‌سازی مهمات در این شهرستان تا ساعاتی دیگر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیداصغرتقوی از عملیات قریب‌الوقوع خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده در این شهرستان خبر داد و از شهروندان خواست در صورت شنیدن صداهای انفجار، خونسردی خود را حفظ کنند.

فرماندار ملارد، اعلام کرد که عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده آمریکایی توسط نیروهای هوافضای سپاه پاسداران، ساعاتی دیگر در شهرستان ملارد انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد، از مردم خواست در صورت شنیدن صداهای ناشی از اجرای این عملیات، خونسردی خود را حفظ کرده و به شایعات توجه نکنند.

