علی‌اکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های بالای گردشگری در مناطق طبیعی این شهرستان اظهار کرد: امروز فرصتی فراهم شد تا به همراه جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی از روستای هدف گردشگری «هنده» و مناطق اطراف آن بازدید میدانی داشته باشیم.

وی افزود: هدف از این بازدید، شناسایی ظرفیت‌ها، بررسی موانع توسعه گردشگری و اتخاذ راهکارهای مناسب برای رونق این صنعت در منطقه بود. در همین راستا، با حضور مسئولان منابع طبیعی، میراث فرهنگی و محیط زیست، موضوعات مرتبط با حفظ منابع طبیعی و توسعه گردشگری به صورت همزمان مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار گلپایگان با تأکید بر وجود مناطق بکر و کم‌نظیر در این شهرستان تصریح کرد: این مناطق با برخورداری از جاذبه‌های متنوع طبیعی، می‌توانند به عنوان مقصدی جذاب برای گردشگران مطرح شوند. از این‌رو، برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم و فراهم کردن شرایط حضور هدفمند گردشگران در دستور کار قرار دارد.

رضایی همچنین از سرمایه‌گذاران دعوت کرد تا در حوزه گردشگری شهرستان گلپایگان سرمایه‌گذاری کنند و گفت: با توجه به چشم‌انداز پیش‌بینی‌شده، سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم حفظ محیط زیست خاطرنشان کرد: از تمامی گردشگران درخواست می‌شود با رعایت اصول حفاظت از منابع طبیعی، در حفظ این نعمت‌های خدادادی کوشا باشند تا امکان بهره‌مندی پایدار از این ظرفیت‌ها برای نسل‌های آینده فراهم شود.

وی تأکید کرد: تلاش خواهیم کرد با انجام بررسی‌های میدانی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، شرایطی فراهم شود تا مردم بتوانند از فضاهای طبیعی و گردشگری به شکل مناسب و قانونی بهره‌مند شوند.

رضایی با اشاره به ویژگی‌های روستای هنده گفت: این روستا به عنوان یکی از پنج روستای هدف گردشگری شهرستان، دارای ظرفیت‌های متنوعی از جمله طبیعت کوهستانی، گلستان‌کوه، دربند، چشمه‌های طبیعی، بافت تاریخی، گیاهان دارویی و محصولات ارگانیک دامی است.

وی همچنین به فرهنگ غنی و بومی این منطقه اشاره کرد و افزود: مردم این روستا که عمدتاً از قوم بختیاری هستند، دارای آداب و رسوم، بازی‌های محلی و مهمان‌نوازی کم‌نظیری هستند که می‌تواند برای گردشگران بسیار جذاب باشد.