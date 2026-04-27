واکسن ها برای همه نسل ها موثرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یادداشتی نوشت:« هفته آخر ماه آوریل از سوی سازمان جهانی بهداشت و با موافقت همه کشورهای عضو، هفته جهانی واکسیناسیون نامیده شده و همه کشورها ضمن بزرگداشت دستاوردهای برنامه ایمن سازی نسبت به آموزش و اطلاع رسانی برای ارتقای پوشش واکسیناسیون گروه های هدف اقدام می نمایند.

شعار انتخاب شده امسال "برای همه نسل ها واکسن ها موثرند" است که نشان دهنده این است که واکسیناسیون مختص دوران کودکی نیست و جوانان، سالمندان و خانم های باردار و سایر گروه ها نیز می توانند از مزایای واکسیناسیون بهره مند شوند.

در ایران در سال ۱۳۶۲ کمیته کشوری واکسیناسیون در وزارت بهداری وقت تشکیل شد و از سال ۱۳۶۳ واکسیناسیون به عنوان یک جزء اساسی از برنامه مراقبتهای اولیه بهداشتی در نظام شبکه به عنوان یک خدمت کاملا رایگان ادغام گردید. پوشش واکسیناسیون در سال ۱۳۶۳ برابر ۳۵% بود ولی با برنامه ریزی منظم و تامین تجهیزات و امکانات ارائه خدمات بهداشتی درمانی اولیه و همچنین آموزش و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز، پوشش واکسیناسیون به سرعت افزایش یافت و در سال ۱۳۷۲ بالای ۹۵% کودکان کشور نوبت سوم واکسن ثلاث را دریافت کرده بودند. پوشش بالای ۹۵٪ در اغلب واکسن ها باعث شده که کشور ایران کارنامه شاخصی در این زمینه در دنیا داشته باشد. با اجرای برنامه واکسیناسیون کزاز مادران باردار و توسعه زایمان ایمن، در سال ۱۳۷۴ کشور موفق به دریافت تاییدیه حذف کزاز نوزادی شد. در حالیکه قبل از شروع برنامه واکسیناسیون در سال ۱۳۶۳، تخمین زده شده که کزاز نوزادی عامل یک چهارم کل مرگهای نوزادی در کشور بوده است.

واکسیناسیون در کشور ما سبب شده تا اثری از همه گیری های مرگ آور دیفتری باقی نماند، ۲۴ سال است که هیچ کودکی در کشور به فلج اطفال مبتلا نشده است، از کشورهای پیشرو منطقه مدیترانه شرقی در دریافت تاییدیه حذف سرخک و سرخجه بوده ایم. شیوع هپاتیت B در جامعه از حدود ۳.۵ به کمتر از یک درصد در جمعیت عمومی کاهش یافته و بیماری سل که از علل مهم ابتلا و مرگ و میر بوده است، اکنون بسیار نادر شده است. دستیابی به این افتخارات در پهنه وسیع کشورمان ایران، مرهون مشارکت خانواده ها و خدمات همه پرسنل نظام سلامت کشور در تمام رده های خدمتی طی ۴۲ سال گذشته می باشد.

در حال حاضر کودکان کشور از بدو تولد تا سن ۶ سالگی و قبل از ورود به دبستان بر علیه بیماری های سل، هپاتیت B، سیاه سرفه، دیفتری، کزاز، فلج اطفال، سرخک، سرخجه مادرزادی،عفونت های ناشی از هموفیلوس آنفلونزا، و در دو سال اخیر بیماری های گوارشی ناشی از روتاویروس و عفونت های ناشی از پنوموکوک واکسینه می شوند. علاوه بر آن سالانه بسیاری از گروههای واجد شرایط واکسن هایی همچون مننژیت، تب زرد، آنفلوانزا را دریافت می نمایند.

این دستاوردها ناشی از فرهنگ سازی صحیح در جامعه و مشارکت و درک بالای خانواده ها در برنامه واکسیناسیون و نیز خدمت رسانی نیروهای بهداشتی دخیل در واکسیناسیون در تمامی رده های خدمتی طی سال های گذشته تا امروز می باشد.

جامعه ما به خاطر درک بالا و مشارکت در ایمنسازی شایسته تکریم و کارکنان نظام سلامت بویژه بهورزان، مراقبین سلامت و کارشناسان بیماریهای واگیر و همه کارکنان نظام سلامت شایسته تقدیر فراوان هستند.

شعار " برای همه نسل ها واکسن ها موثرند" یک پیام کلیدی است و نظام سلامت از عموم خانواده ها دعوت می کند که نسبت به انجام به موقع واکسیناسیون فرزندان شان و سایر گروه های واجد شرایط واکسن اقدام نمایند.

یادمان باشد که برای حفظ سلامت فرزندانمان بایستی تلاش کنیم تا همه کودکان واکسن دریافت کنند و اگر کودکانی از دریافت واکسن محروم بمانند، هم خودشان و هم دیگران را در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار می دهند. البته واکسیناسیون فقط مختص کودکان نیست و برخی از گروههای بزرگسال مانند مادران باردار، پرسنل بهداشتی درمانی، سالمندان نیز باید نسبت به دریافت واکسن های خود اقدام کنند.»