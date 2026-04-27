مدیرکل بنیاد شهید بوشهر: عملیات ساماندهی گلزارهای شهدا تکمیل می شود

محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم ۵۷ نفر در استان بوشهر به شهادت رسیدند که ۳۵ نفر از ساکنان استان و ۲۲ نفر نیز از ساکنان دیگر نقاط کشور بودند.



وی با اشاره به اینکه شهیدان احمد قاسمی، محمدحسین تمیمی و همایون نورافزا در این جنگ جاوید الاثر شدند ،افزود: دشتستان با ۱۵ شهید دارای بیشترین تعداد شهدای استان در جریان جنگ اخیر بوده است.



مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر از ساماندهی گلزارهای مطهر شهدا در استان بوشهر خبر داد و افزود: امسال ۲.۸ میلیارد تومان برای بازسازی و ساماندهی گلزار امامزاده به عنوان تنها گلزار باقی‌مانده پیش‌بینی شده است.



وی بیان کرد: رفع مشکلات زیرساختی گلزارهای شهدا، تخصیص اعتبارات اشتغال‌زایی ویژه فرزندان شهدا و ایثارگران، حل مشکل مسکن خانواده‌های ایثارگران، ارائه خدمات درمانی و رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون پزشکی از دیگر اقدامات است.