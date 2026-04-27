حیدری: استان بوشهر ۳ شهید جاویدالاثر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان بوشهر در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، به عنوان پنجمین استان کشور از لحاظ تعداد حملات، هدف تجاوز قرار گرفت و ۵۷ شهید والامقام را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با تشریح وضعیت شهدا افزود: از مجموع ۵۷ شهید، پیکر ۲۲ شهید برای خاکسپاری به استان‌های محل سکونتشان منتقل شدند و از ۳۵ شهید استان بوشهر نیز سه شهید جاویدالاثر هستند که یکی از آنان به ناوچه «دنا» و دو شهید دیگر به یکی از شناورهای مستقر در بندر لاوان تعلق دارند که هدف حمله دشمن قرار گرفتند.

حیدری به تشکیل قرارگاه جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: همزمان با آغاز حملات و با دستور رئیس بنیاد شهید و ایثارگران، قرارگاه جنگ رمضان از روز دوازدهم همان ماه و به ریاست معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد در محل اقامت ایشان تشکیل شد. متعاقب آن ۹ کمیته تخصصی شامل مددکاری، حقوقی، پذیرش، درمان، فرهنگی، پشتیبانی، اطلاع‌رسانی و روابط عمومی و حراست در ستاد مرکز ایجاد گردید و همزمان کمیته‌های متناظر در استان بوشهر نیز شکل گرفت.

وی افزود: با همکاری شهرداری بوشهر، فضایی مناسب در محل بازیافت پهنه به «معراج شهدا» اختصاص داده شد تا مراسم وداع خانواده‌های معظم با پیکر شهدا و سایر برنامه‌ها در آن برگزار شود.

وی گفت: از همکاری استاندار، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، دهیاران، فرمانده سپاه امام صادق(ع) و سایر فرماندهان نظامی و انتظامی قدردانی می‌کنم. همچنین پیش از ایجاد معراج، گروهی مردمی با عنوان «خادمیاران» پیکر شهدا را برای تشییع آماده می‌کردند.

مدیرکل بنیاد شهید بوشهر با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدا در سراسر استان گفت: مردم با حضور باشکوه خود نشان دادند که قدردان صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا هستند.

وی گفت: دشمن تصور می‌کرد با شهادت رساندن برخی مقامات و حمله به مراکز نظامی و بسیج می‌تواند به خواسته‌های خود برسد، اما مردم ولایتمدار ما در ۵۴ شب گذشته نیز با صلابت ایستاده‌اند. این نشان می‌دهد تا زمانی که مردم پای نظام و انقلاب هستند، هیچ خدشه‌ای به این کشور وارد نخواهد شد.

وی به نمونه‌هایی از رشادت شهدا اشاره کرد و گفت: در استان بوشهر سه نفر در شهرستان دشتی در پای لانچر موشک به شهادت رسیدند، شهید احسان حاجیان، مسعود مظفری‌پور و حسین شیخیانی، همچنین یک شهید در تنگستان با وجود آگاهی کامل از قطعی بودن شهادت، برای شلیک موشک داوطلب شد. رئیس‌جمهور نیز در ستاد مرکزی بنیاد فرمودند وقتی می‌بینیم فردی با علم به شهادت پای لانچر می‌ایستد، زبان از ادای دین قاصر است.

حیدری با اشاره به دیدارهای مسئولان با خانواده‌های شهدا گفت: از ابتدای جنگ، آیت‌الله صفایی بوشهری در مناطق جنوبی استان، استاندار زارع در شهرستان‌های دشتستان و بوشهر و سایر شهرستان‌ها و همچنین فرماندهان نظامی و انتظامی به طور مستمر با خانواده‌های معظم شهدا دیدار کردند. تیم‌های تخصصی مددکاری و مشاوره نیز با حضور در منازل، خدمات لازم را به خانواده‌ها ارائه داده‌اند.

وی در خصوص خدمات درمانی اظهار داشت: مرکز صدای مشاوره برای رفع مشکلات روانی، استرس و اضطراب راه‌اندازی شد و در همه استان‌ها فعال است. همچنین با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد برکت، خانواده‌های شهدایی که فرزند زیر ۱۸ سال داشتند مورد تجلیل قرار گرفته و هدایایی از طرف مقام معظم رهبری به آنان تقدیم شد.

مدیرکل بنیاد شهید استان بوشهر در حوزه پروژه‌های عمرانی گفت: اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی اختصاص یافت که تاکنون یک میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

وی بیان کرد: برای گلزار شهدای امامزاده عبدالمهیمن ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که مراحل مناقصه آن در حال پیگیری است،همچنین کارگروه‌های مسکن، عمران و امور گلزارها هر سه ماه یک بار تشکیل می‌شود تا مشکلاتی نظیر آب، برق و جاده دسترسی گلزارها رفع شود.

وی در حوزه اشتغال تصریح کرد: ۱۲۹ میلیارد تومان اعتبار اشتغال‌زایی برای فرزندان شهدا و ایثارگران در نظر گرفته شده بود که تاکنون ۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن جذب شده است. از محل اعتبار ۲۱ میلیارد تومانی نیز ۸ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان پرداخت شده و امیدواریم مابقی نیز به زودی پرداخت شود.

حیدری با تشریح خدمات مسکن اعلام کرد: ۴۲۶ سهمیه وام مسکن در نظر گرفته شده و ۱۴۲ نفر برای دریافت آن معرفی شده‌اند. سقف وام در شهر بوشهر ۶۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرهای استان ۵۰۰ میلیون تومان و در تمامی روستاها ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. این تسهیلات شامل والدین، همسر، فرزندان و جانبازان با هر درصدی می‌شود.

وی درخصوص خدمات درمانی گفت: هفت هزار نفر تحت پوشش بیمه پایه و ۱۸ هزار نفر بیمه تکمیلی هستند. ۱۰۰درصد هزینه‌های درمانی خانواده‌های شهدا و ایثارگران توسط بیمه دی پوشش داده می‌شود.

وی یادآور شد: با توجه به قراردادهای موجود با مراکز درمانی و داروخانه‌های سطح استان، خدمات درمانی در همه شهرستان‌ها در دسترس است. همچنین پایش سلامت والدین و همسران شهدا انجام شده و در صورت نیاز به اعزام بیمار به سایر استان‌ها، هماهنگی‌های لازم با دانشگاه علوم پزشکی صورت می‌گیرد.

۴۸۰ پرونده کمیسیون پزشکی

حیدری افزود: حدود ۴۸۰ پرونده کمیسیون پزشکی شامل پرونده‌های بار اول و اعتراض به درصد جانبازی و همچنین پرونده‌های حق پرستاری والدین آماده شده است که برگزاری کمیسیون به دلیل شرایط استان به امسال موکول گردید. درخصوص مجروحان جنگ اخیر نیز پس از ارائه مدارک به شورای تأمین شهرستان و استان و تأیید استانداری، کمیسیون پزشکی برای تعیین درصد جانبازی یا احراز شهادت تشکیل خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید بوشهر در تشریح برنامه‌های فرهنگی گفت: مراسم بزرگداشت، اربعین و سال تحویل با شهدا در تمامی گلزارهای استان برگزار شد، پویشی با عنوان «افراد خانواده شهدا» ایجاد شد و در هر شهرستان دو موکب با نام «پردیس سلام شهید» برپا گردید. برنامه‌های روایت‌گری، چاپ و توزیع اقلام تبلیغاتی، پرچم و تصاویر شهدا نیز اجرا شد.

حضور موکب‌داران عراقی

وی گفت: موکب‌داران عراقی از عشیره آل یاسر و طایفه پلیش در کربلا نیز با برپایی موکب، طبخ غذا و پذیرایی، ۱۵ خانواده شهید در شهرستان دشتی و ۳۵ خانواده شهید در مرکز استان را مورد تجلیل قرار دادند. تجلیل از دختران شهدا به مناسبت دهه کرامت نیز در بوشهر و دشتستان برگزار شد و دو نماهنگ از شهدای اخیر تهیه و در حال پخش است.

حیدری در پایان با ارائه آمار تفکیکی شهدا گفت: از مجموع ۳۵ شهید استان بوشهر، ۱۵ شهید از دشتستان، ۴ شهید از دشتی، ۲ شهید از تنگستان، ۲ شهید از جم، ۵ شهید از شهرستان بوشهر و یک شهید از دیلم و یک شهید از گناوه هستند.

وی گفت: از این تعداد، ۳۰ شهید نظامی و پنج شهید مردمی هستند.

وی بیان کرد: از تمامی اصحاب رسانه که در پوشش اخبار شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت همراه و همگام با بنیاد بودند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.