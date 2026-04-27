خجسته پور، قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین، در گفتگو با خبرنگار مهر مطرح کرد: یکی از عواملی که می‌تواند حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را تنظیم کند، تدوین هرچه سریع‌تر رژیم حقوقی این تنگه است. در شرایطی که نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز تسلط دارند، مجلس شورای اسلامی باید برای رژیم جدید تنگه هرمز برنامه‌ریزی کند؛ از جمله تعیین عوارض و ایجاد شرایط مناسب برای تردد کشورهای همسایه.

وی تأکید کرد: تدوین سریع این رژیم حقوقی برای تنگه هرمز می‌تواند ابتکار عمل را به تهران بدهد و از این کارت در مذاکرات استفاده شود.

خجسته‌پور افزود: مدیریت تنگه هرمز می‌تواند باعث افزایش انسجام ملی شود، زیرا این موضوع به عزت ملی در کشور منجر می‌شود. این کارت باید برای استفاده در مذاکرات حاضر و آماده باشد. البته بنابر صلاحدید رهبر معظم انقلاب، این رژیم حقوقی می‌تواند توسط مجلس یا شورای عالی امنیت ملی تهیه و تنظیم شود.

وی در ادامه به اهمیت راهبردی این تنگه اشاره کرد و گفت: تنگه هرمز اهرم فشاری مناسب برای افزایش چانه‌زنی و بی‌اثر کردن تحریم‌های ظالمانه است و نقش بسیار مؤثری در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ایران دارد.