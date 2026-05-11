به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید رمضانموسوی‌مقدم شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم رشت و با اشاره به نقش بی‌بدیل حضور مردم در پیروزی‌های انقلاب اظهار کرد: از روزهای اول انقلاب، امام عظیم‌الشأن فرمودند که مردم در عرصه‌های مختلف باید حضور پیدا کنند. طی این ۴۰ سال و اندی، همیشه در عرصه‌های مختلف موضوع پیدا می‌کردیم و از طریق این حضور بود که اراده، حماسه، تصمیم و ولایت‌پذیری ما ظهور پیدا می‌کرد.

وی با اشاره به دستاوردهای حضور مردم در صحنه تصریح کرد: با این حضور، بسیاری از سنگرهای دشمن را فتح کردیم و دست رد به سینه دشمنان داخلی و خارجی زدیم. مهمترین عامل موفقیت ما در جنگ ۸ ساله، حضور مردم در جبهه‌ها بود.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید با یادآوری شکست منافقان در دهه ۶۰ گفت: آن چیزی که باعث شکست منافقان با آن همه جنایت‌هایی که مرتکب شدند، حضور مردم بود. امام فرمودند هر کدام از افراد مردم باید جزو نیروهای امنیتی باشند و پیرامون خود را محافظت کنند. به برکت این حضور، کشور از لوث وجود منافقان پاک شد.

فتنه ۱۸ و ۱۹ دی؛ سخت‌تر و سهمگین‌تر از جنگ‌های قبل

موسوی‌مقدم با اشاره به فتنه ۱۸ و ۱۹ دی خاطرنشان کرد: آن چیزی که باعث پیروزی در آن فتنه بسیار بزرگ شد، باز هم حضور مردم در صحنه بود. امام عظیم‌الشأن فرمودند آن یک کودتا بود. ضرباتی که داعشی‌های دست‌پرورده کشورهای اروپایی و آمریکایی بر کشور وارد کردند، از جهاتی سخت‌تر و سهمگین‌تر از جنگ‌های قبلی بود.

وی افزود: آن چیزی که باعث شد این فتنه دفن شود، باز هم حضور شما مردم بود. هر کدام وقتی حاضر می‌شوید و اراده‌تان را ظهور می‌دهید، مشت محکمی بر دهان دشمن می‌زنید و بسیاری از توطئه‌ها را خنثی می‌کنید.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید با تأکید بر نقش حضور مردم در جنگ رمضان‌ گفت: در شرایط فعلی، هرچه توان نظامی، امنیتی و اطلاعاتی داشته باشیم، در قیاس با حضور شما مردم در درجه دوم اهمیت قرار دارد. در درجه اول اهمیت، حضور شما مردم در صحنه است که می‌تواند در این جنگ هم انشاءالله ما را به پیروزی برساند.

وی با یادآوری پیام سید مجید موسوی در روزهای اول جنگ خاطرنشان کرد: ایشان از داخل سنگرها به پای لانچرها اولین پیام را صادر کرد و گفت: «مردم خیابان با ما، میدان با ما». آن چیزی که تا الان باعث پیروزی ما شده، بخش عمده سهمش متعلق به حضور مردم است.

با وضو و نیت خالص در میدان حاضر شوید

موسوی‌مقدم به مردم توصیه کرد: هرگاه خواستید در خیابان حاضر شوید، حتماً با قصد قربت، با وضو بروید. شعاری که می‌دهید، حرفی که علیه دشمن می‌زنید هر کدام ذکری است که به اندازه اذکار عبادت، اجر و پاداش دارد. قدر این حضورتان را بدانید.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید با اشاره به اهداف ادامه این حضور تصریح کرد: ما باید این حضور را آنقدر ادامه دهیم تا چند کار اساسی انجام شود. اولاً منویات رهبر عزیزمان تحقق پیدا کند. از آن طرف، انتقام خون شهیدانمان باید گرفته شود؛ انتقام خون امام شهیدانمان.

وی تأکید کرد: ما تا انتقام نگیریم آرام نخواهیم گرفت. مگر می‌شود؟ انتقام حرف ماست، انتقام، انتقام.

خون شهید، منتقم است

وی افزود: نیروهای نظامی، امنیتی، انتظامی، بسیج و سپاه کار خود را انجام می‌دهند. دیدید چه ضربه شستی نشان داده شد که دشمن سرانجام پرچم تسلیم بالا برد و تقاضای آتش‌بس کرد. انتقام گرفتن وظیفه فرد فرد ما هم هست.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید وظایف مردم در شرایط کنونی را برشمرد و گفت: وظیفه ما حضور در صحنه، تبیین موضوعات، تشریح ابعاد مختلف انقلاب، رفع شبهات به خصوص با استفاده از فضای مجازی است. امروز فضای مجازی متأسفانه به قتلگاه ذهنی و فکری جوانان ما تبدیل شده است.

وی تأکید کرد: در چنین مجالسی حضور پیدا کنید، در اجتماعات حضور داشته باشید تا هیبت و عظمت‌مان را به حماسه بکشیم و سیلی محکمی به صورت دشمن بزنیم. از آن طرف کار فرهنگی، تبیینی و تشویقی انجام دهیم، شبهات را برطرف کنیم، نسل جدید را آگاه کنیم و مراقب فرزندانمان باشیم.

موسوی‌مقدم در پایان خاطرنشان کرد: اگر این وظایف را به خوبی انجام دهیم، قطعاً بدانید انتقام خون شهیدانمان گرفته خواهد شد و انشاءالله هرچه زودتر در چنین مجالسی جشن پیروزی نهایی را برگزار خواهیم کرد.