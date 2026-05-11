رجبی دوانی: حضور عمارگونه مردم در میدان تعیین کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین رجبی دوانی، شامگاه دوشنبه در هفتاد و دومین شب تجمع مردم لنگرود در سوگ رهبر شهید، اظهار کرد: در زمان حیات رهبر شهید ما، افراد خاص سخنان ایشان را به خوبی تبیین نکردند و این باعث شد که مذاکره و سپس جنگ به ایشان و به ما مردم تحمیل شود.

استاد دانشگاه و محقق تاریخ اسلام با اشاره به اینکه برخی افراد با فشار به مردم سعی در پراکنده کردنشان از میدان دارند، تصریح کرد: اینگونه افراد که با سیاست های غلط کشور را به سوی جنگ سوق داده اند اکنون نیز قصد دارند با فشار به مردم آن ها را از میدان پراکنده کرده و مجددا به سوی میز مذاکره بروند.

رجبی دوانی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب آیته الله سید مجتبی خامنه ای در خصوص اینکه حضور مردم در میدان عمارگونه است، بیان کرد: ایشان فرمودند این حضور عمارگونه، داغ رهبر شهید را تسکین داده است.

استاد دانشگاه و محقق تاریخ اسلام، خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب فرمودند هر شهید ما یک پرونده انتقام دارد، مسیر ما روشن است، از انتقام خون رهبر شهید و شهدای بی گناه جنگ تحمیلی سوم پا پس نخواهیم کشید.

وی با تقدیر از حضور مردم، از اثرات این حضور عمارگونه مردم در میدان گفت: حضور عمارگونه این طور است که شما نمی گذارید برخی سیاست های پوچ خود را به رهبر عزیز انقلاب اسلامی تحمیل کنند و با دفاع از ولایت، اجازه هیچ دهان کجی به کج اندیشان و دشمنان نمی دهند.

پژوهشگر تاریخ اسلام تصریح کرد: حضور عمارگونه مردم که با تبیین و مطالبه درست همراه است در میدان و نتیجه جنگ نقش تعیین کننده دارد.

رجبی دوانی با بیان اینکه هدف شما از حضور در میدان تنها پرچم گردانی نیست، عنوان کرد: هدف شما حمایت از انقلاب و دستور رهبر انقلاب است و این نیست که برخی از اهالی سیاست به پشتوانه حضور شما، به خواسته شما آن گونه که لازم است، توجه نکنند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه مردم خواهان انتقام خون رهبر شهید هستند، گفت: موضع گیری از سوی مسئولین باید متناسب با مطالبه مردم، نسبت به دشمنان و جنایتکاران اتخاذ شود.