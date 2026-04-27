توزیع ۶۶۹۷ پزشک و دندانپزشک در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، ناهید ترک‌نژاد گفت: توزیع پزشکان و دندانپزشکان عمومی به‌ صورت متمرکز و از طریق ستاد وزارت بهداشت انجام می‌شود و در این فرآیند، اولویت اصلی با مناطق محروم کشور است و همچنین نیازسنجی کشوری پزشک و دندانپزشک، ضمن تعامل با نمایندگان معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت صورت گرفته و تقسیم آنها بر پایه اطلاعات واصله از سامانه تشکیلات انجام می شود.

وی با اعلام اینکه از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، ۵ هزار و ۲۹۳ پزشک عمومی و ۱۴۰۴ دندانپزشک عمومی طی ۸ دوره و با رعایت اولویت مناطق محروم کشور توزیع شده‌اند، افزود: از مجموع پزشکان عمومی توزیع‌ شده، ۴۶۵ نفر متعهد خدمت در مناطق خاص کشور بوده‌اند و همچنین از میان دندانپزشکان عمومی، ۱۴۷ نفر به مناطق خاص کشور تعهد خدمت دارند.

ترک نژاد ادامه داد: جهت رفاه حال مشمولین و جلوگیری از اتلاف وقت و در راستای خدمت رسانی بهتر و کاهش بروکراسی اداری، از سال۱۳۸۳ بسیاری از امور مربوط به صدور معرفی‌نامه، صدور گواهی پایان طرح و جذب نیرو در رشته‌هایی غیر از پزشکی و دندانپزشکی به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تفویض شده است و تمامی فرآیندهای اداره طرح به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه طرح پلاس قابل انجام می باشد.

وی اضافه کرد: از آن تاریخ تاکنون، همکاران ما در دانشگاه‌ها وظیفه توزیع نیرو را بر عهده دارند و پس از اخذ مجوز از منابع انسانی، معرفی‌نامه‌ها صادر و نیروها جذب و توزیع می‌شوند.

ترک‌نژاد، صدور برخی معافیت‌ها را از دیگر وظایف اداره تأمین و توزیع نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: صدور معافیت برای مشمولان نخبه و همچنین افرادی که در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند، ارز دولتی دریافت نکرده‌اند و شهریه خود را پرداخت کرده‌اند، از طریق وزارت بهداشت انجام می‌شود. در دوره مذکور، ۲ هزار و ۵۸۱ مورد معافیت از طریق این دفتر صادر شده است.

وی همچنین درباره صدور گواهی پایان طرح برای برخی مشمولان، اظهار داشت: صدور معرفی‌نامه و گواهی پایان طرح برای افرادی که کارمند رسمی ارگان‌های دولتی یا کادر ثابت نیروهای مسلح هستند، از طریق این دفتر انجام می‌شود که تاکنون هزار و ۴۴۳ مورد در این بخش ثبت شده است.

رئیس اداره تأمین و توزیع نیروی انسانی وزارت بهداشت گفت: در زمینه راهنمایی مشمولان و کارشناسان دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره روند توزیع، جذب نیرو، صدور معافیت و گواهی پایان طرح، در مجموع ۱۳ هزار و ۵۰۰ مورد پاسخگویی تلفنی، سامانه‌ای، تیکتی و غیر حضوری از سوی کارشناسان این دفتر به صورت الکترونیکی انجام شده است.