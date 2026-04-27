۲۲ معدن فعال نطنز تهدید مستقیم بر کریدور حرکت پلنگ ایرانی است

علی سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گسترش فعالیتهای معدنی در این شهرستان اظهار کرد: تمرکز معادن در برخی مناطق، فشار سنگینی بر محیط زیست وارد کرده و زیستگاه گونههای ارزشمند حیات وحش از جمله پلنگ ایرانی را در معرض تهدید قرار داده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۲ معدن فعال در شهرستان نطنز فعالیت میکنند، افزود: بخش قابل توجهی از این فعالیتها به تخریب گسترده پوشش گیاهی، تغییر چشمانداز طبیعی و آسیب به زیستگاه جانوران منجر شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نطنز با اشاره به وضعیت معادن منطقه طرق گفت: در این منطقه هشت معدن تراورتن فعال است و بررسیهای انجامشده نشان میدهد دستکم دو معدن به دلیل نزدیکی بیش از حد به بافت شهری طرق باید مورد بازنگری قرار گیرند.
وی اضافه کرد: مجوز فعالیت این معادن در اوایل دهه ۱۳۸۰ صادر شده و با توجه به گسترش محدوده شهری، ادامه فعالیت آنها منطقی به نظر نمیرسد و لازم است وضعیت مجوزهای صادرشده مجدداً بررسی شود.
سالاری یکی از چالشهای جدی در مدیریت معادن را نادیده گرفتن اثر تجمعی فعالیتهای معدنی دانست و توضیح داد: در سالهای گذشته هنگام صدور مجوزها، به این موضوع توجه کافی نشده است.
به گفته وی، زمانی که چند معدن در یک محدوده جغرافیایی متمرکز میشوند، پیامدهای زیستمحیطی آنها به شکل قابل توجهی افزایش یافته و خسارت بیشتری به طبیعت وارد میکند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نطنز همچنین به حجم بالای پسماندهای معدنی اشاره کرد و گفت که حدود ۸۰ درصد تولید این معادن را باطلههای سنگی تشکیل میدهد؛ موادی که در بسیاری از موارد در طبیعت رها شده و باعث تخریب چشمانداز طبیعی، فرسایش خاک و ایجاد مشکلات زیستمحیطی میشود.
وی در ادامه با انتقاد از روند صدور برخی مجوزهای معدنی بیان کرد که در بسیاری از موارد، پیش از صدور پروانه فعالیت، استعلام لازم از اداره حفاظت محیط زیست انجام نمیشود.
سالاری ابراز کرد: این مسئله موجب شده برخی فعالیتهای معدنی بدون بررسی دقیق آثار زیستمحیطی آغاز شوند و در ادامه خسارتهایی به طبیعت منطقه وارد شود که جبران آنها بسیار دشوار است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت معادن روستای اوره اشاره کرد و گفت: در این منطقه ۱۰ معدن گرانیت فعال است. وی افزود که شرایط این معادن نسبت به برخی مناطق دیگر شهرستان وضعیت قابل کنترلتری دارد، اما یکی از معادن به دلیل ایجاد آسیب در زیستگاههای طبیعی نیازمند بازنگری در ادامه فعالیت است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نطنزهمچنین به فعالیت چهار معدن در محدوده روستای کمجان اشاره کرد و افزود: این معادن در مسیر کریدور حرکت پلنگ ایرانی قرار دارند.
سالاری تأکید کرد: ادامه فعالیت در این محدوده میتواند مسیرهای طبیعی تردد این گونه ارزشمند را مختل کند و به همین دلیل لازم است موضوع لغو یا بازنگری در مجوز این معادن با جدیت مورد بررسی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: حفاظت از زیستگاههای طبیعی و گونههای شاخص حیات وحش نیازمند بازنگری جدی در نحوه صدور و تمدید مجوزهای معدنی است و در صورت بیتوجهی به این مسئله، آسیبهای وارده به طبیعت منطقه میتواند در آینده پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
