اصغر کشاورزراد،در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت اجرای پروژههای نوسازی و پایش سازههای شهری اظهار کرد: تاکنون در جریان پایشهای میدانی، حدود ۷ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی و تجاری که در پی وقایع موسوم به جنگ رمضان دچار آسیب شده بودند، شناسایی و تحت عارضهیابی دقیق قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به تفکیک سطوح آسیبدیدگی در این واحدها گفت: بررسیهای فنی نشان میدهد ۷ هزار و ۲۵ واحد در ردیف خسارات جزئی قرار دارند. به گفته او، عملیات مرمت و تعمیر ۲ هزار و ۲۶۰ واحد از این گروه بهطور کامل انجام شده و تحویل مالکان شده است.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان درباره ماهیت آسیبهای سطحی ایجادشده توضیح داد: این موارد عمدتاً شامل گسیختگی بازشوها، تخریب سقفهای کاذب و کناف، شکستگی شیشهها و صدمه به جدارههای غیرباربر در محدودههای نزدیک به کانون حادثه بوده است.
کشاورزراد افزود: برای جلوگیری از توقف روند زندگی شهروندان، گروههای عملیاتی شهرداری بازسازی بخشهای آسیبدیده را در اولویت نخست قرار دادند و سرعتبخشی به پروژهها را در دستور کار گذاشتند.
وی در ادامه با اشاره به سازههایی که دچار تخریب جدی یا ساختاری شدهاند گفت: بازسازی این واحدها بر اساس برنامهای ویژه و در چارچوب مصوبات ستاد بازسازی که بهصورت مستمر تشکیل جلسه میدهد در حال پیگیری است و مراحل اجرایی آن با حساسیت بیشتری دنبال میشود.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان با تاکید بر رویکرد قطعی مدیریت شهری برای بازگرداندن شرایط زیستی به وضعیت پایدار اظهار کرد: شهرداری اصفهان هیچ واحدی را نیمهتمام رها نخواهد کرد و روند نوسازی تا رسیدن همه مناطق آسیبدیده به شرایط مطلوب ادامه مییابد.
وی خاطرنشان کرد: با همافزایی خیران، دستگاههای اجرایی و ظرفیتهای شهرداری، فرآیند بهسازی با قدرت تا تکمیل کامل عملیات ادامه خواهد داشت.
نظر شما