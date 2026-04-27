  1. استانها
  2. لرستان
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۲

پرداخت ۶۳ میلیارد تومان ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان جنگ در لرستان

خرم‌آباد - معاون عمرانی استاندار لرستان از پرداخت ۶۳ میلیارد تومان ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان جنگ در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به آخرین جزئیات پرداخت ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان از جنگ در لرستان، اظهار داشت: ۱۲۳ نفر از آسیب‌دیدگان جنگ در استان برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند.

وی گفت: تا شش اردیبهشت‌ماه به ۱۰۷ متقاضی ودیعه مسکن ۶۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.

معاون عمرانی استاندار لرستان، گفت: شهرستان‌های بروجرد با ۳۵ مورد، دورود ۲۳ مورد، خرم‌آباد ۲۰ مورد، الشتر ۲۱ مورد، پلدختر ۴ مورد و نورآباد ۴ مورد به ترتیب بیشترین تعداد دریافتی را به خود اختصاص داده‌اند.

مجیدی، تأکید کرد: افرادی که قرارداد ودیعه مسکن خود را منعقد کرده‌اند، برای دریافت لوازم‌خانگی پیش‌بینی‌شده می‌توانند به بنیاد مسکن شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.

کد مطلب 6813143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها