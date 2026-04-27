به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی عصر امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها با اشاره به آخرین جزئیات پرداخت ودیعه مسکن به آسیبدیدگان از جنگ در لرستان، اظهار داشت: ۱۲۳ نفر از آسیبدیدگان جنگ در استان برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبتنام کردهاند.
وی گفت: تا شش اردیبهشتماه به ۱۰۷ متقاضی ودیعه مسکن ۶۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.
معاون عمرانی استاندار لرستان، گفت: شهرستانهای بروجرد با ۳۵ مورد، دورود ۲۳ مورد، خرمآباد ۲۰ مورد، الشتر ۲۱ مورد، پلدختر ۴ مورد و نورآباد ۴ مورد به ترتیب بیشترین تعداد دریافتی را به خود اختصاص دادهاند.
مجیدی، تأکید کرد: افرادی که قرارداد ودیعه مسکن خود را منعقد کردهاند، برای دریافت لوازمخانگی پیشبینیشده میتوانند به بنیاد مسکن شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.
