به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کرباسچی عصر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها در تشریح آخرین وضعیت مبارزه با آفت ملخ در استان، اظهار کرد: بر اساس پایش‌های انجام شده، تاکنون ۱۰ هزار هکتار از مراتع شهرستان‌های زیرکوه و قاین و همچنین یک‌هزار هکتار از اراضی نهبندان به این آفت آلوده شده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای مهار این بحران افزود: با تکیه بر عملیات محلول‌پاشی و استفاده از ظرفیت نیروهای محلی، خوشبختانه تاکنون چهار هزار هکتار از اراضی زیرکوه و قاین پاکسازی شده است.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین ۸۰۰ هکتار از مناطق درگیر در نهبندان به‌طور کامل پاکسازی و تحت کنترل درآمده است.

وی بیان کرد: مشارکت فعال جوامع بومی در شناسایی به‌موقع کانون‌های آلوده و پشتیبانی از عملیات مبارزه، کلید اصلی موفقیت در کنترل این آفت است.