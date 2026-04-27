مدیرکل کمیته امداد بوشهر: ۴۵۴ خانوار آسیب دیده از جنگ شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی عصر دوشنبه در نشست مشترک مدیران کل کمیته امداد و بنیاد مسکن استان بوشهر به منظور بررسی آخرین وضعیت مددجویان آسیب دیده از جنگ و سیل ، گزارشی از آخرین وضعیت منازل آسیب‌دیده مددجویان از جنگ تحمیلی سوم و حوادث بارندگی و سیل اخیر ارائه کرد .

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر اظهار کرد: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته، ۴۵۴ خانوار آسیب دیده از جنگ تحمیلی و ۱۷۰ خانوار از سیل و بارندگی اخیر شناسایی شده‌اند که با معرفی به بنیاد مسکن، عملیات امداد رسانی به آن‌ها آغاز شده است و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه عملیات تعمیر، بازسازی و یا تهیه لوازم خانگی واحدهای آسیب دیده به پایان برسد.



وی همچنین به تفاهم نامه های پروژه مسکن محرومین با بنیاد مسکن اشاره کرد و گفت: در سهمیه ۸ هزار مسکن کمیته امداد ۲۲۱ واحد سهم داشته که از این تعداد ۱۴۷ مورد آن تکمیل و تحویل مددجویان شده و ۷۴ واحد دیگر در حال اجرا است.



وی افزود: در پروژه مسکن ۳۰ هزار، ۱۸۵ واحد سهم کمیته امداد بوده است که از این تعداد ۲۳ واحد تکمیل و تحویل مددجویان شده و باقیمانده آن در مراحل مختلف پیشرفت هستند.

این نشست مشترک در راستای بررسی آخرین وضعیت مددجویان تحت حمایت کمیته امداد از تبعات جنگ تحمیلی سوم و همچنین سیل و بارندگی ها انجام شد.

در ادامه این نشست ، مدیران و کارشناسان دو دستگاه پس از بحث و تبادل نظر، بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان یکدیگر برای شناسایی، معرفی و امداد رسانی سریع واحدهای آسیب‌دیده مددجویان از جنگ تحمیلی سوم و سیل تأکید کردند و تفاهم‌نامه‌های مشترک فی مابین از سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت.

