۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱

مدیرکل کمیته امداد بوشهر: ۴۵۴ خانوار آسیب دیده از جنگ شناسایی شد

بوشهر-مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: ۴۵۴ خانوار آسیب دیده از جنگ تحمیلی و ۱۷۰ خانوار از سیل و بارندگی اخیر شناسایی شده‌اند که با معرفی به بنیاد مسکن،عملیات امداد رسانی به آن‌ها آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی عصر دوشنبه در نشست مشترک مدیران کل کمیته امداد و بنیاد مسکن استان بوشهر به منظور بررسی آخرین وضعیت مددجویان آسیب دیده از جنگ و سیل ، گزارشی از آخرین وضعیت منازل آسیب‌دیده مددجویان از جنگ تحمیلی سوم و حوادث بارندگی و سیل اخیر ارائه کرد .

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر اظهار کرد: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته، ۴۵۴ خانوار آسیب دیده از جنگ تحمیلی و ۱۷۰ خانوار از سیل و بارندگی اخیر شناسایی شده‌اند که با معرفی به بنیاد مسکن، عملیات امداد رسانی به آن‌ها آغاز شده است و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه عملیات تعمیر، بازسازی و یا تهیه لوازم خانگی واحدهای آسیب دیده به پایان برسد.

وی همچنین به تفاهم نامه های پروژه مسکن محرومین با بنیاد مسکن اشاره کرد و گفت: در سهمیه ۸ هزار مسکن کمیته امداد ۲۲۱ واحد سهم داشته که از این تعداد ۱۴۷ مورد آن تکمیل و تحویل مددجویان شده و ۷۴ واحد دیگر در حال اجرا است.

وی افزود: در پروژه مسکن ۳۰ هزار، ۱۸۵ واحد سهم کمیته امداد بوده است که از این تعداد ۲۳ واحد تکمیل و تحویل مددجویان شده و باقیمانده آن در مراحل مختلف پیشرفت هستند.

این نشست مشترک در راستای بررسی آخرین وضعیت مددجویان تحت حمایت کمیته امداد از تبعات جنگ تحمیلی سوم و همچنین سیل و بارندگی ها انجام شد.

در ادامه این نشست ، مدیران و کارشناسان دو دستگاه پس از بحث و تبادل نظر، بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان یکدیگر برای شناسایی، معرفی و امداد رسانی سریع واحدهای آسیب‌دیده مددجویان از جنگ تحمیلی سوم و سیل تأکید کردند و تفاهم‌نامه‌های مشترک فی مابین از سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت.

