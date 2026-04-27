۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۰۵

خدمات گمرکی در پایانه تجاری شلمچه ۲۴ ساعته می شود

اهواز - با دستور استاندار خوزستان، خدمات گمرکی در پایانه تجاری شلمچه ۲۴ ساعته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان شامگاه دوشنبه پس از برگزاری نشست ستاد اربعین حسینی و بازدید میدانی از پایانه مرزی شلمچه، دستور فعالیت ۲۴ ساعته این پایانه را با هدف تسهیل و تسریع در روند تجاری و خدماتی صادر کرد.

وی از تمامی دستگاه‌های ذیربط از جمله گمرک، مرزبانی و سازمان منطقه آزاد اروند خواست تا ابتدای خردادماه تمهیدات لازم جهت اجرای کامل این مصوبه را فراهم آورند.

استاندار خوزستان در جریان این بازدید، با توجه به حجم بالای تردد خودروها و کامیون‌های تجاری ایرانی و عراقی بر ضرورت تعریض دروازه ورودی پایانه تأکید و دستور اجرای این طرح را نیز به سازمان منطقه آزاد اروند ابلاغ کرد.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و ضرورت توسعه روابط تجاری با عراق به عنوان جایگزینی راهبردی برای بازار امارات و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، بیان کرد: باید تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود در مرزهای شلمچه و چذابه به کار گرفته شود تا بر اساس تفاهمات دوجانبه، شاهد رشد بی‌سابقه در حجم مبادلات باشیم.

