۱۲۷۵ خانوار، ظرف ۳ روز وام ودیعه جنگ رمضان دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، علی خورسندیان در ویژه برنامه جنگ تحمیلی سوم در شبکه خبر، شهادت رهبر معظم انقلاب و دیگر شهدای جنگ تحمیلی سوم را تسلیت و دهه کرامت و میلاد امام رضا(ع) را تبریک و تهنیت گفت.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط بانک مسکن در جنگ تحمیلی سوم، گزارشی از عملکرد و نحوه پرداخت وام قرض‌الحسنه ودیعه به افرادی که منازل مسکونی آنان در اثر حملات خصمانه صهیونیستی – آمریکایی دچار آسیب و یا تخریب شده است را تشریح کرد.

مدیرعامل بانک مسکن از آسیب و تخریب ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و تجاری در کشور خبر داد و گفت: متجاوز از ۱۰۰۰ واحد مسکونی در این میان دچار تخریب کامل شده است.

۱۲۷۵ خانوار وام ودیعه جنگ رمضان دریافت کردند

وی افزود: بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی بخش مسکن و بانک عامل پرداخت این تسهیلات، تاکنون به ۱۲۷۵ خانوار وام قرض‌الحسنه ودیعه پرداخت کرده است.

دکتر خورسندیان در این خصوص توضیح داد: بانک مسکن با اعتباری بالغ بر ۲ همت (شامل یک همت از منابع داخلی بانک مسکن و یک همت از منابع صندوق ملی مسکن)، با همکاری بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی، در تمامی شهرها و روستاها(به استثنای کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) به متقاضیانی که پس از بررسی های بنیاد مسکن، مشمول تسهیلات شوند، وام قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصد و مبالغ از ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: پرداخت وام قرض الحسنه ودیعه در بانک مسکن حداکثر ظرف سه روز کاری انجام می شود و به دلیل اهمیت موضوع، حتی در صورت عدم مراجعه معرفی شدگان به شعب بانک، از سوی همکاران شعب بانک مسکن با آنها تماس حاصل می‌شود.

مدیرعامل بانک مسکن همچنین به مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی این بانک به شماره ۶۱۰۸۸ اشاره کرد و گفت: کارشناسان روابط عمومی بانک مسکن آماده پاسخگویی به سوالات و یا رفع مشکلات هموطنان در خصوص وام قرض الحسنه ودیعه جنگ رمضان و دیگر خدمات بانک مسکن هستند.

دکتر خورسندیان در خصوص تضامین مورد نیاز برای اعطای این وام به هموطنان گفت: در این مورد خاص، سعی شده است تا هر گونه موانع خاص اعم از دارا بودن سابقه چک برگشتی یا بدهی معوقه بانکی برای معرفی شدگان نادیده گرفته شود و پرداخت وام با توجه به رتبه اعتباری مشتریان و روال قانونی با دریافت چک، سفته و یا ضامن صورت می‌گیرد.

مدیرعامل بانک مسکن از وزیر راه و شهرسازی و معاونان ایشان برای پایش مستمر فرایند پرداخت وام و نحوه ارتباط میان واحدهای مختلف قدردانی کرد و این نظارت را زمینه‌ساز کسب نتایج بهتر و تسریع خانه‌دار شدن هموطنان آسیب‌دیده دانست.

قرارداد ۳۹۱هزارواحد نهضت ملی در بانک مسکن امضا شد

دکتر خورسندیان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر پیگیری پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن توسط دولت چهاردهم و به ویژه وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن گفت: این بانک به عنوان بانک پیشرو بخش مسکن، موفق به انعقاد قرارداد تامین مالی ۳۹۱هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن با اعتباری بالغ بر ۱۹۰ همت شده است که این تعداد، ۵۲ درصد قراردادهای کل شبکه بانکی را شامل می شود.

وی ادامه داد: از این میزان تاکنون ۱۵۰ همت به عنوان سهم‌الشرکه بانک به متقاضیان پرداخت شده و ۱۷۴هزار واحد مسکونی نیز تحویل داده شده است. سیاست بانک مسکن ، فروش اقساطی واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۵ درصد است.

دکتر خورسندیان در خصوص مسکن مهر گفت: مسکن مهر از طرح‌های مفید و موثر اوایل دهه ۹۰ بود که با عاملیت بانک مسکن و اعطای خط اعتباری ویژه از سوی بانک مرکزی، منجر به ساخت و تحویل ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور شد.

وی در پایان سخنان خود گفت: در حال حاضر، تمرکز اصلی بر پیشبرد نهضت ملی مسکن و اسکان موقت آسیب دیدگان جنگ تحمیلی سوم و تعمیر و احداث سریعتر خانه‌های مردم شریف است.