روایت زندگی خلبان شهید شیرودی؛ از شیرود تا آسمان

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در دوران جنگ تحمیلی، نام بسیاری از دلاوران ایران بر تاریخ دفاع مقدس نقش بست. اما برخی نام‌ها همواره در خاطره‌ها و ذهن‌ها می‌مانند و به نمادهایی از ایثار و فداکاری تبدیل می‌شوند. یکی از این نام‌ها، شهید علی‌اکبر شیرودی است. خلبانی که در آسمان‌ها برای دفاع از ایران اسلامی جان خود را فدای میهن کرد.

شهید شیرودی نه تنها یک دلاور بود بلکه انسانی با روحیه ایثار و فداکاری بود که همواره در تلاش برای خدمت به مردم و آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

آغاز زندگی از شیرود؛ کودکی با روحیه‌ای ایثارگر

شهید علی‌اکبر شیرودی در دی‌ماه ۱۳۳۴ در روستای بالا شیرود از توابع شهرستان تنکابن در خانواده‌ای کشاورز و مذهبی به دنیا آمد. او از همان ابتدا، ویژگی‌های خاصی داشت که او را از دیگر کودکان متمایز می‌کرد.

خواهر شهید، صبورا شیرودی در این باره می‌گوید: علی‌اکبر از همان کودکی روحیه‌ای ایثارگر داشت. یادم می‌آید که حتی وقتی در مدرسه بود، همکلاسی‌هایش را به خانه دعوت می‌کرد تا ناهار بخورند. او هیچ‌وقت از کمک به دیگران دریغ نمی‌کرد.

علی‌اکبر که به تحصیل علاقه زیادی داشت، در شرایطی که خانواده‌اش توان مالی بالایی برای ادامه تحصیل نداشتن، به تهران رفت و با اجاره اتاقی کوچک و کار در کنار تحصیل، مراحل دبیرستان را گذراند. او با فداکاری و اراده‌ای محکم، تحصیلات خود را ادامه داد تا بتواند به آرزوی بزرگ خود، یعنی خدمت در ارتش و دفاع از میهن، دست یابد.

پیوستن به ارتش و آغاز دوران خلبانی

شهید علی‌اکبر شیرودی پس از اتمام دوره دبیرستان، در سال ۱۳۵۱ به ارتش پیوست و وارد هوانیروز شد. او پس از گذراندن دوره‌های تخصصی و تحصیلات خلبانی، به درجه ستوانیاری رسید و به عنوان خلبان در هوانیروز خدمت کرد. بسیاری از هم‌رزمانش او را به دلیل شجاعت و دقت بالای پروازی‌اش تحسین می‌کردند.

این آغاز درخشش او در ارتش بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی، علی‌اکبر تصمیم به پیوستن به انقلاب گرفت. خواهر شهید در این باره می‌گوید: او به شدت تحت تأثیر انقلاب قرار گرفته بود. در آغاز پیروزی انقلاب، به همراه بسیاری از هم‌رزمانش، به جمع مردم پیوست و به دفاع از انقلاب اسلامی پرداخت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شهید علی‌اکبر شیرودی با آغاز جنگ‌های کردستان و تهدیداتی که ضدانقلاب به کشور وارد کرده بود، به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست و در مناطق غربی ایران در برابر دشمنان انقلاب ایستاد. در این دوران، او علاوه بر فعالیت‌های نظامی، با پیشمرگان کرد مسلمان که در مناطق غرب کشور فعالیت می‌کردند، همکاری می‌کرد و در جهت تحکیم امنیت و حمایت از انقلاب فعالیت داشت.

در این زمینه، خواهر شهید شیرودی می‌گوید: علی‌اکبر همواره در تلاش بود تا مردم ایران را از هر تهدیدی محافظت کند. او نه تنها در میدان جنگ بلکه در پشت جبهه‌ها هم با توجه به روحیه همکاری و انسجامی که داشت، در پی کمک به دیگران بود.

جنگ تحمیلی؛ حماسه‌های شیرودی در آسمان‌ها

در آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، شهید شیرودی با به‌کارگیری مهارت‌های خود به جبهه‌های جنگ پیوست و در آنجا نقش مؤثری در دفاع از کشور ایفا کرد. یکی از معروف‌ترین عملیات‌های او در آغاز جنگ زمانی بود که به دستور بنی‌صدر، پادگان‌ها باید تخلیه می‌شدند. اما علی‌اکبر شیرودی با شجاعت و ابتکار خود، به همراه دو هلی‌کوپتر دیگر، در عملیات‌های خطرناکی علیه دشمن بعثی شرکت کرد و با نابود کردن انبارهای مهمات و ضربه زدن به نیروهای دشمن، خسارات سنگینی به دشمن وارد کرد.

در این مورد، هم‌رزمانش می‌گویند: شهید شیرودی با توانایی و شهامت مثال‌زدنی در عملیات‌ها حاضر می‌شد. او همیشه پیش‌قدم بود و هیچ‌گاه از خطرات نمی‌ترسید.

شجاعت و فداکاری؛ روحیه‌ای که هیچ‌گاه شکسته نشد

یکی از ویژگی‌های بارز شهید علی‌اکبر شیرودی، مناعت طبع و سادگی او بود. خواهرش صبورا شیرودی در این‌باره می‌گوید: برادرم هیچ‌گاه دنبال تجملات و امکانات زندگی نبود. یادم می‌آید که مادرم وقتی برای دیدار او به تهران رفته بود، متوجه شد که علی‌اکبر در ماه رمضان فقط به نان و پنیر برای سحری بسنده کرده است. او هیچ‌گاه از کسی چیزی نمی‌خواست و همیشه با رضایت خاطر زندگی می‌کرد.

او حتی در سخت‌ترین لحظات جنگ و در شرایط بحرانی، ایمان خود را حفظ کرد و همیشه در تلاش بود تا هم‌رزمانش را به ادامه نبرد و فداکاری بیشتر ترغیب کند.

آخرین مأموریت؛ شهادت در آسمان‌های ایران

در ۸ اردیبهشت ۱۳۶۰، در یکی از حساس‌ترین عملیات‌های جنگ در منطقه بازی دراز، علی‌اکبر شیرودی به همراه هم‌رزمانش به مقابله با نیروهای بعثی که با تانک‌ها و تجهیزات سنگین برای تصرف ارتفاعات بازی دراز حمله کرده بودند، پرداخت. در این عملیات، علی‌اکبر با هلی‌کوپتر خود چندین تانک دشمن را منهدم کرد، اما در نهایت در اثر اصابت گلوله تانک دشمن به هلی‌کوپترش، به شهادت رسید. شهادت او یکی از روزهای حماسی تاریخ جنگ تحمیلی شد و یادش همیشه در دل‌های ایرانیان باقی خواهد ماند.

یادواره شهید شیرودی؛ همیشه در قلب ایران

امروز، سال‌ها پس از شهادت شهید علی‌اکبر شیرودی، یاد و خاطره او هنوز در دل‌های مردم ایران زنده است. سعید کهنسال مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: مراسم یادبود او فرصتی است تا نسل‌های جدید از این اسطوره جنگ و ایثارگری بیشتر بدانند.

وی افزود: چهل و پنجمین سالگرد شهادت شهید شیرودی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت در جوار آرامگاه او در آستان مقدس امامزاده سید حسین علیه‌السلام برگزار خواهد شد.

الهام از فداکاری‌های شیرودی

شهید علی‌اکبر شیرودی، نه تنها در عرصه جنگ تحمیلی و عملیات‌های هوایی درخشان بود، بلکه به عنوان یک انسان با روحیه‌ای والا و فداکار شناخته می‌شود. او همواره به دفاع از انقلاب اسلامی و آرمان‌های کشور وفادار بود و جان خود را فدای میهن و مردم کرد. یاد و نام شهید شیرودی برای همیشه در تاریخ ایران جاودانه خواهد ماند و الهام‌بخش نسل‌های آینده در مسیر ایثار، فداکاری و مقاومت خواهد بود.

این خلبان تیزپرواز پس از چند هزار مأموریت هوایی و انجام بالاترین پروازهای جنگی در دنیا و نجات یافتن از ۳۶۰ خطر مرگ سرانجام در آخرین عملیات پروازی خود در هشتم اردیبهشت ۱۳۶۰ خورشیدی در منطقه بازی دراز، هنگامی که رژیم بعث لشکری زرهی با ۲۵۰ تانک و با پشتیبانی توپخانه و خمپاره‌انداز و چند فروند جنگنده روسی و فرانسوی، برای بازپس گیری ارتفاعات بازی دراز به طرف سرپل‌ذهاب گسیل داشته بود، به مقابله با آنان پرداخت و پس از انهدام چندین تانک از پشت سر مورد اصابت گلوله تانک قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پیکر پاک این شهید والامقام پس از تشیع باشکوه در روستای شیرود تنکابن به خاک سپرده شد.

سرلشکر ولی الله فلاحی رئیس سابق ستاد مشترک جمهوری اسلامی ارتش ایران گفته است: وقتی خبر شهادت شهید شیرودی را به حضرت امام(ره) رساندم، یک ربع به فکر فرو رفتند. حضرت امام در مورد همه شهدا می‌گفت خدا آنها را بیامرزد ولی در مورد شیرودی گفت او آمرزیده است.

پس از شهادت این خلبان والامقام، شخصیت‌های مملکتی نسبت به شخصیت والا و سلوک اخلاقی وی اظهارات مختلفی کردند. از جمله رهبر شهید حضرت آیت الله امام خامنه ای او را مکتبی، مؤمن و جنگنده در راه خدا توصیف کردند و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در خصوص این شهید والامقام گفت: من در قیافه شیرودی مالک‌اشتر را دیدم.