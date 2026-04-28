۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

روایت کادر درمان از کودکان مجروح جنگ+فیلم

بیمارستان کودکان مفید که در خیابان شریعتی تهران قرار دارد، یکی از مراکز درمانی است که در روزهای جنگ تحمیلی سوم؛ پذیرای تعدادی از کودکان مجروح بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تهران در روزهای جنگ تحمیلی سوم، بیشترین حملات را از سوی دشمن آمریکایی صهیونی شاهد که متاسفانه در این بین؛ برخی مراکز درمانی هم مورد حمله و آسیب بمب ها و موشک ها قرار داشتند. در مقابل، بیمارستان هایی هم بودند که در روزهای جنگ، پذیرایی مجروحان جنگی بودند و بیمارستان مفید؛ به عنوان یک مرکز درمانی تخصصی کودکان، تعدادی از کودکان مجروح را پذیرش و تحت درمان قرار داد.

حالا و پس از گذشت روزهای جنگی، کادر درمان بیمارستان مفید به بیان خاطرات آن روزها پرداختند. از زخم های کودکان گفتند، از اشک های همراهان این کودکان که چگونه گریه می کردند و...

حبیب احسنی پور

