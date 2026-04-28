رضا علیپور به مرحله یک هشتم مسابقات سنگنوردی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه ششمین دوره بازی‌های ساحلی آسیا در شهر سانیا چین، امروز مسابقات سنگ‌نوردی در ماده سرعت با حضور سه نماینده از ایران برگزار شد و رضا علیپور به مرحله بعد صعود کرد .

رضا علیپور، میلاد علیپور و محمد سهرابی نمایندگان ایران در این بخش از مسابقات بودند که با نمایندگانی از چین، ژاپن، اندونزی، کره و قزاقستان رقابت کردند.

در این رقابت‌ها، رضا علیپور در تلاش اول خطا ثبت کرد اما در تلاش دوم زمان ۵.۱۸۰ ثانیه را به نام خود ثبت کرد و در رده سیزدهم ایستاد و موفق شد به مرحله بعد راه یابد. وی در یک هشتم نهایی، با «نورسامسا راهارجاتی» سنگ‌نورد اندونزیایی رقابت خواهد کرد.

همچنین میلاد علیپور با زمان‌های ۵.۳۷ و ۵.۴۵ ثانیه، جایگاه هجدهم را به دست آورد و محمد سهرابی نیز با ثبت زمان‌های ۶.۱۳ و ۵.۶۰ ثانیه در رده بیستم قرار گرفت.